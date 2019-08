CINEMA AMERICA - Chiude la stagione de Il Cinema in Piazza

01/08/2019, 12:08

Pi di 100mila spettatori di ogni et, 104 serate di proiezioni gratuite e allaperto sotto le stelle di Roma, 41 incontri e dibattiti con autori, attori, esordienti e maestranze del cinema, 7.100 t-shirt bordeaux diffuse a offerta libera, 40 ragazzi contrattualizzati per tutta la stagione, oltre 40 volontari tra i 18 e i 30 anni e pubblicazioni stampa da tutto il mondo (Times, El Pais, IndieWire etc). Tre arene hanno cos invaso di colori Roma dal centro alla periferia: una piazza, un parco e un porto sequestrato alla criminalit aperti e restituiti alla cittadinanza, una citt intera coinvolta per un evento culturale.Con questi numeri si chiude a Roma, la manifestazione organizzata dal Piccolo America grazie al sostegno della Regione Lazio, di SIAE Societ Italiana degli Autori ed Editori, di BNL Gruppo Bnp Paribas e di Alitalia, nonch realizzata con il contributo dellIpab Opera Pia Asilo Savoia, della Camera di Commercio di Roma, della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele: un evento che per 2 mesi, dal primo giugno al primo agosto, ha animato le notti estive romane.dichiara Valerio Carocci, presidente dellassociazione Piccolo America.Da piazza San Cosimato a Trastevere, dal Parco della Cervelletta a Tor Sapienza, fino al Porto turistico di Ostia, sugli schermi sono sfilate le immagini dei capolavori di Bernardo Bertolucci, Alfonso Cuarn, Paolo Sorrentino, Kim Ki-Duk, Studio Ghibli, Wes Anderson, Star Wars, Sophia Loren, Carlo Verdone e Steven Spielberg, oltre ai classici Disney e a 16 cortometraggi, presentati dai rispettivi registi, prodotti nellambito delle attivit didattiche della scuola Gian Maria Volont e del Centro Sperimentale di Cinematografia.Tutti titoli darchivio, usciti dallarco temporale di sfruttamento commerciale e perlopi gi passati in televisione o disponibili in streaming, per i quali sono stati versati oltre 55 mila euro agli aventi diritto delle opere, tra produttori e distributori. In migliaia, di ogni et, sono usciti di casa abbandonando smartphone, PC e TV per rivivere insieme la visione collettiva dellopera cinematografica sul grande schermo, il tutto nel pieno rispetto delle sale e delle arene a pagamento, anche grazie allimportante collaborazione pilota con la campagna Movie-Ment di Anica.Sul palco, per raccontare il Cinema e coinvolgere il pubblico con domande e riflessioni, si sono alternati oltre 60 ospiti tra i quali Argento, Asti, Bellocchio, Bianchi, Borghi, Bruno, Buy, Castellitto, Contarello, Cortellesi, Cotroneo, Cremonini, fratelli DInnocenzo, Favino, Ferrara, Fonte, Germano, Giuliano, JR, Kassovitz, Mainetti, Manetti bros., Marchioni, Mastandrea, Milani, Muccino, Serena Rossi, Sandrelli, Santamaria, Saviano, Schrader, Soldini, Sorrentino, M. S. Tognazzi, Trinca, M. T. Giordana, Veronesi e decine di giovani autori e attori della Scuola dArte Cinematografica Gian Maria Volont e del Centro Sperimentale di Cinematografia.Unedizione, quella del 2019, che ha visto alcuni momenti difficili a causa delle aggressioni ricevute da alcuni sostenitori del Piccolo America, seguiti da una reazione di solidariet senza confini:conclude Valerio Carocci, presidente del Piccolo America.