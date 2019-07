26/07/2019, 09:24

Arriva in prima mondiale alla 76. Mostra del Cinema di Venezia nella sezionedocumentari, "", il film di Fabrizio Laurenti e Niccol Vivarelli dedicato a una delle personalit pi estrose, originali e seminali dello spettacolo italiano (e non solo): Piero Vivarelli.La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, regista di B-Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western "Django", amato da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario. Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l'unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere una tessera del Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualit politica come Oggi a Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l'onda del nuovo. D corpo ai fumetti con "Satanik" e "Mister X" e mette in scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente.Attraverso una narrazione creativa, il documentario esplora in profondit un territorio trascurato della cultura pop italiana e mondiale e, al contempo, scava in una vita che essa stessa un film di genere, un film alla Vivarelli: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalit, musica, e tanta azione.Prodotto da Marcantonio Borghese e Taku Komaya per Tea Time Film, con Istituto Luce-cinecitt, il film distribuito da Luce-Cinecitt. Moltissime e di rilievo le testimonianze del film che omaggiano questo geniale inafferrabile autore, da Quentin Tarantino a Emir Kusturica, dal Django Franco Nero a Rita Pavone che recit di fianco a Tot per Vivarelli, dai colleghi Umberto Lenzi e Pupi Avati - che gli fu assistente e debutt come attore in un suo film Enrico Vanzina e Gabriele Salvatores, a giornalisti, critici, sodali.In una nota prima del Festival Laurenti e Vivarelli dichiarano Raccontando la vita e le passioni di Piero Vivarelli, rivisitando il suo cinema, ci piace rendere omaggio a un cinema italiano che abbiamo amato e col quale siamo cresciuti. Un cinema non considerato d'autore e che non ha mai vinto palme o leoni, ma che ha plasmato l'immaginario di un'intera generazione. Una generazione che ha tifato, mescolandoli un po', Django e Che Guevara, e si immaginata in mondi pi o meno esotici in cui liberarsi una volta per tutte dei panni e dei tab della societ cosiddetta civile. Che ha vissuto ogni suo film come una piccola spinta a non fermarsi, un incitamento verso la meta (o l'utopia) della rivoluzione; piccola o grande che sia: quella in noi stessi.