VILLACIDRO CORTO FILM FESTIVAL 1 - Dal 27 luglio al 1 agosto

25/07/2019, 08:03

Si apre il sipario sulla prima edizione di, rassegna di cortometraggi che si terr nella citt campidanese dal 27 luglio al 1 agosto 2019.Il festival si svolger presso l'Antico Lavatoio Comunale di Villacidro dalle ore 21:00.Gli organizzatori dell'evento hanno dato ampio spazio ai cortometraggi di Visioni Sarde, la fortunata rassegna itinerante ideata per dare visibilit alle pellicole sarde in Italia e all'estero.Della scuderia di Visioni Sarde sabato 27 luglio sono in cartellone "Il nostro concerto" di Francesco Piras, "Del Prossimo futuro" di Tomaso Mannoni, "Dans l'attente" di Chiara Porcheddu e "Sonus" di Andrea Mura.Gioved 1 agosto invece il turno di "Eccomi" di Sergio Falchi, "La notte di Cesare" di Sergio Scavio, "Warlords" di Francesco Pirisi e "Spirito Santo" di Michele Marchi.Sono accostati ai corti di Visioni Sarde "Fuocosacro" di Valerio Matteu (27 luglio) e "Tre spose per cinque mariti" di Pierandrea Maxia (1 agosto).Domenica 28 luglio saranno proiettati "Mi chiamo Franco e mi piace il cioccolato fondente" di Silvia de Gennaro, "Goodbye Marilyn" di Maria Di Razza, "Per noi il cinema era proibito" di Sergio Naitza" e "L'ultimo Maestro di Bisso marino" di Rossana Cingolani, che sar ospite della serata insieme al Maestro di Bisso Marino Chiara Vigo.Il tour nel mondo di Visioni Sarde organizzato dal Circolo culturale "Su Nuraghe" di Alessandria con il supporto finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e della Fondazione Sardegna Film Commission.Presentano l'attrice Loredana Ventura e il giornalista Luca Gentile.diretto da Ignazio Vacca.