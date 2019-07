ANDREA CAMILLERI - Lo scrittore è spento a 93 anni

17/07/2019, 13:21

Antonio Capellupo



Non di uno scrittore, non di un regista e nemmeno di un drammaturgo. E' di una vera e propria colonna della Cultura e dell'impegno civile ciò di cui oggi il nostro Paese piange la scomparsa.si è spento all'età di 93 anni in seguito ad un attacco cardiaco che lo ha portato ad un mese di ricovero trascorso presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma.Una lunga e fortunata carriera iniziata negli anni '40 con il teatro, proseguita nei '50 in tv e verso il finire degli anni '70 con la letteratura. Una produzione sconfinata con oltre cento testi pubblicati, fra cui spicca la saga del commissario Montalbano, nata nel '94 con "La forma dell'acqua". Una serie di romanzi destinati a far innamorare lettori e non solo, perchè a partire dal '99 l'adattamento per la Rai con protagonista Luca Zingaretti, giunto oggi a tredici stagioni, diventa un fenomeno di culto con ascolti da capogiro.". Così immaginava la sua fine l'autore nato a Porto Empedocle, come un narratore che si ricongiunge alla sua gente. E proprio la sua gente, i suoi amici, i suoi colleghi, in queste ore stanno piangendo la scomparsa di un loro pezzo di vita.In un lungo e sentito messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram,saluta così il suo Maestro: "Non solo Montalbano tra gli adattamenti e le collaborazioni per il piccolo e il grande schermo. Da "" di Gianluca Maria Tavarelli e "" di Rocco Mortelliti allo spettacolo-evento "" diretto da Roberto Andò e Stefano Vicario fino alla voce prestata per il film d'animazione "" di Lorenzo Mattotti.Proprio lo scorso 25 Febbraio andava in onda su Rai1 l'ultimo adattamento tratto da un suo romanzo storico, "", e il regista del film, lo ha così ricordato sulla sua pagina Facebook: "" Il suo immenso talento, la sua fredda lucidità, la sua voce gracchiante, il suo umorismo tagliente. Mancherà tutto di questo gigante, nobile espressione di una categoria di uomini che oggi vengono definiti "d'altri tempi", forse perchè di questi tempi, in giro così, ce ne rimangono proprio pochi.