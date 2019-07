CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA 2 - Dall1 all11 agosto

16/07/2019, 13:16

Torna. Dopo líesordio che lo scorso anno ha fatto registrare un successo superiore a ogni aspettativa, la rassegna, organizzata dallíAssociazione Cinemambiente in collaborazione con la Societŗ Operaia di Mutuo Soccorso di Drusacco e con il Circolo Chiusellavivo di Legambiente, si presenta con una seconda edizione arricchita e ampliata, realizzata con il sostegno del Consorzio Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana. Dallí1 allí11 agosto il cartellone abbinerŗ otto film a tema ambientale, con incontri, laboratori, iniziative naturalistiche, letterarie e gastronomiche secondo la formula itinerante giŗ sperimentata che ha riscosso a ogni tappa grande consenso la scorsa estate e che anche questíanno coinvolgerŗ in successione tutti i Comuni della Valle.Diverse realtŗ territoriali ed extraterritoriali contribuiscono questíanno alla manifestazione con servizi e iniziative di vario genere, ampliandone le potenzialitŗ e anche, idealmente, allargandone i confini geografici. Grazie allíadesione di SCI - Service Civil International, CinemAmbiente in Valchiusella 2019 potrŗ contare sullíaiuto logistico di un gruppo di volontari, provenienti da diverse parti del mondo, che partecipano al campo estivo organizzato nella Valle. Il Comune di Vidracco metterŗ a disposizione dei turisti che vogliono seguire la rassegna uníarea di campeggio libero, fornita di servizi gratuiti, prenotabile (su www.cinemambiente.it) fino a esaurimento dei posti disponibili. Líedizione 2019 della rassegna, inoltre, aderisce al progetto europeo Frame, Voice, Report! cui líAssociazione Cinemambiente partecipa questíanno con la realizzazione del webdoc multimediale Movies Save the Planet Ė Voices from East, reportage nellíarea balcanica, dove i fenomeni legati ai cambiamenti climatici sono giŗ oggi fortemente visibili. Nellíambito del progetto, sono stati realizzati appositamente per CinemAmbiente in Valchiusella alcuni brevi video-messaggi, che apriranno le proiezioni serali della rassegna e in cui direttori e organizzatori dei festival cinematografici a tema ambientale dellíEst europeo intervengono sul problema del riscaldamento globale.Come lo scorso anno, ogni giornata Ť dedicata a uno specifico tema ambientale declinato attraverso la proiezione di un film e la programmazione di attivitŗ connesse, cui fanno da corollario altri appuntamenti culturali, naturalistici, conviviali in grado di rendere piacevole e ricco di sorprese il viaggio alla scoperta delle potenzialitŗ turistiche dellíarea canavesana, immersa nel verde di un paesaggio pressochť incontaminato.