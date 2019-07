TORINO FILM FESTIVAL 36 - Le ricadute economiche

08/07/2019, 13:07

Presentati questa mattina a Palazzo Birago i risultati relativi allindagine promossa dalla Camera di commercio di Torino e realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo sui ritorni della 36 edizione del, svoltasi lanno scorso.Questo nuovo studio conferma il nostro impegno nel fornire dati oggettivi e misurabili sugli impatti degli eventi culturali, artistici e sportivi che si svolgono nella nostra citt commenta, Presidente della Camera di commercio. - Il Torino Film Festival, con ritorni complessivi quantificabili in oltre 2 milioni di euro, si conferma un evento di grande richiamo per un pubblico di appassionati e professionisti, capace sia di mettere in moto leconomia cittadina nellambito dellospitalit (hotel, ristoranti, ecc.), sia di far convergere sul territorio importi significativi nel campo delle sponsorizzazioni private.Secondo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino: La ricerca di Fitzcarraldo, nata per impulso di Camera di commercio, consente oggi al Museo del Cinema di conoscere un segmento importante del proprio pubblico, e dunque di programmare gli investimenti per attivare efficaci sinergie tra le attivit continuative della Mole Antonelliana e un evento importante come il Torino Film Festival.Sono molto contenta dellaccoglienza ricevuta dai film proposti durante i giorni del festival, sia da parte del pubblico torinese sia da quello proveniente da altre citt - afferma, Direttrice del Torino Film Festival. - Questo il segnale che gli spettatori del TFF apprezzano la qualit del programma nel suo complesso.Il 36 Torino Film Festival ha raggiunto le 62.500 presenze; sono stati venduti 26.641 ticket, 871 pass giornalieri e 644 abbonamenti, oltre ai 2.161 accrediti professionali e stampa.La fascia di et prevalente, con il 23,2%, quella che va dai 25 ai 34 anni, con una leggera maggioranza di pubblico maschile (50,7%); oltre il 65% degli intervistati laureato. In generale si tratta di un pubblico di appassionati (57%) o professionisti (19%), con un livello di consumi di spettacoli cinematografici decisamente elevato: il 76,1% del campione va al cinema pi di 12 volte lanno. L81% degli spettatori aveva gi partecipato al Festival e in media il giudizio sullevento pari a 8 in una scala da 1 a 10, anche per il pubblico altamente specializzato.La sinergia fra TFF e Museo Nazionale del Cinema molto stretta: il 41% di chi aveva visitato in passato la Mole ha dichiarato di volere approfittare del periodo del Festival per ritornarci. Oltre la met di chi non vi era mai stato prima, inoltre, ha colto loccasione per fare la sua prima visita. Inoltre un turista su tre ha affermato di voler visitare altri musei durante il soggiorno.Il 27% del pubblico del Torino Film Festival proviene da fuori provincia. In media i turisti intervistati hanno trascorso poco pi di 4 giorni in citt, soggiornando da amici e parenti o facendo ampio ricorso alla piattaforma Airbnb, che surclassa nelle preferenze degli intervistati le strutture ricettive tradizionali.Per valutare le ricadute economiche, lo studio ha stimato due distinte variabili:- la spesa diretta per lorganizzazione dellevento- la spesa generata dai turisti.La spesa per lorganizzazione dellevento sostenuta dal Museo Nazionale del Cinema pari a 1.371.042 euro: volendo evidenziare esclusivamente quanto ricaduto sul territorio, da questa cifra sono escluse tutte le forniture affidate ad aziende non locali.La spesa generata dai turisti, invece, si ottiene, sulla base delle interviste, stimando la numerosit del pubblico proveniente da fuori e distinguendo, inoltre, tra chi era presente in citt appositamente per il Festival e chi casualmente (persone che quindi avrebbero generato ricadute anche in assenza del Festival). stato necessario poi distinguere la tipologia di visitatori tra escursionisti senza pernottamento, turisti che hanno soggiornato presso strutture ricettive e infine turisti che sono stati ospitati, perch ovviamente ciascuna categoria ha generato impatti economici diversi. Nel complesso, sommando la spesa diretta di queste tre categorie, si arriva ad una cifra pari a 777.229 euro.Sommando quindi i due valori (spesa per lorganizzazione e spesa del pubblico) si raggiunge la stima dellimpatto di spesa diretta sul territorio, pari a 2.148.271 euro. Si tratta di ricadute dirette al netto di successivi effetti indiretti e indotti, che potrebbero portare ad un impatto economico finale sicuramente superiore.A questo budget, che gi tiene conto delle sponsorizzazioni dirette, vanno ulteriormente aggiunte le numerose sponsorizzazioni tecniche ottenute, che hanno garantito servizi gratuiti in tutte le principali aree: comunicazione, promozione, ospitalit e logistica. Il loro valore quantificabile attorno ai 400mila euro, escluse le valorizzazioni delle media partnership, generate dalla collaborazione con soggetti privati.