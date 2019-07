EXTRA DOC FESTIVAL - I documentari vincitori proiettati nella piazza del MAXXI a Roma

03/07/2019, 13:08

Dal 5 al 7 luglio 2019, i documentari vincitori della seconda edizione del concorsosaranno proiettati nella piazza del MAXXI (, Roma). La rassegna, organizzata da Fondazione Cinema per Roma | CityFest e Fondazione MAXXI nellambito di(17 giugno 13 ottobre 2019), si comporr di tre titoli: "" di Daniele Costantini, "" di Silvio Soldini e "" di Anna Kauber. Registi e autori premiati presenteranno al pubblico le loro opere e dialogheranno con Mario Sesti, curatore di. Parteciperanno alle serate anche i membri della Platea Competente composta da rappresentanti di Biblioteche di Roma e da giovani critici militanti che hanno collaborato con il curatore e la giuria ufficiale del MAXXI alla segnalazione e alla promozione dei film in programma.Il primo appuntamento (venerd 5 luglio ore 21) ospiter "" di Daniele Costantini che porta sul grande schermo la storia di Memmo, della Ditta Poggi, il pi celebre negozio di colori a Roma. A partire dal 1962, appena diciottenne, Memmo ha rifornito grandi nomi della pittura contemporanea, da Balthus a Renato Guttuso, da Jim Dine a Cy Twombly, da Mario Schifano a Sandro Chia, da Enzo Cucchi a Mimmo Paladino, divenendone con il tempo amico, confidente, fan della loro creativit. Il film vincitore del premio Extra Doc CityFest al Miglior documentario inedito sar introdotto dal regista Daniele Costantini e dal protagonista Memmo Mancini.Il giorno successivo (sabato 6 luglio ore 21) sar la volta di "" di Silvio Soldini, premio ex aequo per il Miglior documentario italiano dellanno. Il film, presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, dedicato a Raffaello Baldini e alle sue poesie in dialetto, lette e recitate nel film da amici e da attori come Ivano Marescotti e Gigio Alberti. Soldini abile nel costruire per accumulo di voci, versi, foto, super8 la figura di questo intellettuale timido e strepitoso (una sorta di Beckett in romagnolo) che, per anni, stato caporedattore della cultura a Panorama, coltivando senza sosta, nel privato, versi di eccezionale intelligenza e musicalit.La proiezione conclusiva (domenica 7 luglio ore 21) sar dedicata a "" di Anna Kauber, premio ex aequo come Miglior documentario italiano dellanno: la regista, che presenter il film agli spettatori del MAXXI, fornisce uno straordinario ritratto delle donne pastore dopo aver vissuto al loro fianco per lungo tempo alla scoperta di una quotidianit spesso fatta di empatia e ottimismo. Con la sua opera, Anna Kauber realizza una lettura accurata e sorprendente di un fenomeno complesso e misconosciuto, un viaggio dal Piemonte alla Calabria e alla Sardegna fatto di immagini ricche e vive, interviste piene di vita e silenzi mai banali.