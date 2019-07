DAITONA - Boom al box-office per il film di Lorenzo Giovenga

01/07/2019, 12:53

Parte col botto l'avventura sul grande schermo del film "", che in soli tre giorni di programmazione ha superato abbondantemente le 500 presenze, nonostante il periodo estivo che da sempre allontana il pubblico dalle sale.Lennesima sfida vinta per il regista Lorenzo Giovenga, la sceneggiatrice Valentina Signorelli e il protagonista Lorenzo Lazzarini. Una duplice soddisfazione per i tre giovani professionisti che hanno fondato Daitona SRL, casa di produzione della pellicola che vede nel cast Ornella Muti, Luca Di Giovanni, Pietro De Silva, Lina Bernardi, Noemi Guglietta e tanti altri.La prima ufficiale del film, avvenuta venerd gioved scorso al Cinema delle Provincie di Roma, stata letteralmente presa dassalto da fotografi, giornalisti e amici vip. Tra questi: lattrice e influencer Jenny De Nucci, lattore Filippo Contri, la fashion influencer Katiuscia Cavaliere, l'attrice Karin Proia, il patron de "Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea Premio Internazionale Basilicata" Nicola Timpone e molti altri.Scroscianti applausi ed enormi consensi, al termine della proiezione, per gran parte del cast seduto nelle prime file. Gran finale da Hco, per festeggiare allimminente tour nei cinema e nei Festival di tutta Italia e non solo...