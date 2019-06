LA ZONE 2 DI MILANO - Incontri e proiezioni alla Biblioteca di Morando

Assassinio sull'Orient Express di Sidney Lumet



27/06/2019, 16:04

Dal 2 al 25 luglio 2019 presso la Biblioteca del Cinema dedicata a Morando Morandini di Milano sul Naviglio Martesana, Fondazione Cineteca Italiana propone La zona 2 di Milano: Stazione Centrale, Naviglio Martesana e Street Art, incontri di esperienze cittadine e proiezioni per riflettere sui temi dell'integrazione e migrazione.Marted 2 luglio alle ore 19 il Presidente dellAssociazione Riaprire i Navigli Roberto Biscardini, terr lincontro Il significato strategico del progetto di riapertura dei Navigli a Milano, che fra racconti, immagini e filmati, indagher il senso e lopportunit di questa importante operazione di riqualificazione urbana, che prevede la riapertura complessiva del Naviglio milanese e la sua integrazione nella continuit di tutta la rete canalizia lombarda.Marted 9 luglio alle ore 19 appuntamento con la Street Art con Federica Candelaresi e Marco Alfieri del BJCEM che, insieme allartista Federico Manzone, ci racconteranno del progetto Lasciare il segno, giunto alla seconda edizione, che ha portato alla realizzazione di un murale ammirabile ai piedi dei binari della Stazione Centrale, dedicato allintegrazione e al fenomeno della migrazione.Marted 16 luglio sempre alle ore 19 una delegazione dellAssociazione City Angels Lombardia Onlus, racconter le storie e le esperienze delle persone che vivono, soprattutto di notte, i luoghi della Stazione Centrale di Milano. Dopo ogni incontro, seguir un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti!Inoltre, tutti i gioved di luglio, sempre presso la Biblioteca di Morando a pochi passi dai binari della Stazione Centrale, un appuntamento cinematografico dedicato ai treni nel cinema. Potrete rivivere le vicende quotidiane degli italiani negli anni Trenta con la proiezione di Treno popolare, debutto di Raffaello Matarazzo, e potrete divertirvi a risolvere i misteri de La signora scompare di Alfred Hitchcock e di Assassinio sullOrient Express, tratto dal classico di Agatha Christie.Gioved 25 luglio un evento speciale da non perdere: le proiezioni di Emigranti di Franco Piavoli e di Milano o cara di Franco Pillitteri, saranno accompagnate da un montaggio di scene cinematografiche ambientate in Stazione Centrale.