GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 22 - Dal 22 al 27 luglio 2019

25/06/2019, 16:17

stata presentata la: come ogni anno il Festival presenta una ricca programmazione, articolata in 15 giornate di eventi e 23 appuntamenti e 54 proiezioni che si svolgeranno in 7 Comuni dellarea del Gran Paradiso.Il filo conduttore delledizione sar il temascelto dal Consiglio di Indirizzo del Festival composto da Fabio Fazio, Luciano Violante e dal Direttore artistico Luisa Vuillermoz e la manifestazione prender il via il 15 luglio alle ore 17.00 a Cogne con un Preludio alla presenza di SAS, fortemente impegnato a livello internazionale su temi di conservazione della biodiversit, efficienza energetica, lotta contro la deforestazione e studio dei cambiamenti climatici.La cerimonia inaugurale si terr luned 22 luglio alle ore 17, alla presenza delle autorit istituzionali, il Gran Paradiso Film Festival proseguir poi per tutta la settimana a Cogne e ad agosto negli altri Comuni valdostani del Gran Paradiso. Si articoler nelle sezioni del Concorso Internazionale, del CortoNatura, di Aria di Festival e del De Rerum Natura. Questultimo ciclo di incontri toccher temi di scienza, arte, attualit, economia, spettacolo, montagna e natura esprimendo la multidisciplinariet che contraddistingue il Festival e vedr protagoniste personalit di spicco a livello nazionale e internazionale che affronteranno il tema nella sua complessit e secondo differenti prospettive: Carlo Cottarelli, che presenter la sua analisi sulla difficile realt delleconomia italiana; Roberto Cingolani, che illustrer le nuove frontiere della robotica e dellintelligenza artificiale; Giuliano Amato, che proporr una riflessione sullevoluzione dellidea di Europa e Flavio Caroli, che guider il pubblico alla scoperta della storia dellarte - tra Realt e Sogno.Il De Rerum Natura si aprir, in occasione della Cerimonia inaugurale luned 22 luglio, con 12 giovani talenti valdostani che si stanno distinguendo in vari ambiti e discipline e che porteranno la loro testimonianza raccontando come stiano perseguendo e realizzando il proprio Sogno e si concluder in occasione della cerimonia di premiazione, sabato 27 luglio, con lattribuzione del Trofeo Stambecco dOro alla presenza di Herv Barmasse, alpinista e guida alpina, scalatore eccezionale, che ha compiuto imprese estreme in 3 continenti che gli sono valse numerosi riconoscimenti.Saranno naturalmente i film in concorso i veri protagonisti: 10 di questi, selezionati tra 135 concorrenti e provenienti da 27 paesi e 5 continenti, si contenderanno i premi della giuria tecnica e il Trofeo Stambecco dOro (pari a 5.000 euro), assegnato dalla giuria del pubblico, in una competizione di alta qualit e respiro internazionale.Abbiamo voluto scegliere un tema che aiuti a ritrovare la capacit di sognare, perch ogni cosa viene sempre creata due volte, prima dalla mente, poi nella realt e in una societ che ha perso labitudine a sognare ha commentato il Direttore artistico Luisa Vuillermoz - risulta più facile desiderare solo ciò che è possibile; eppure a correre dietro allimpossibile si esercita limmaginazione e si inventa, rendendo possibile limpossibile, realizzando il sogno.Tutti i dettagli, gli aggiornamenti e maggiori approfondimenti saranno disponibili sul sito www.gpff.it