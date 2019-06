GIORNATE DEL CINEMA LUCANO 11 - Joe Pantoliano aprirà l’undicesima edizione

Joe Pantoliano



Avrà un respiro sempre più internazionale l’undicesima edizione de “”.Dal 22 al 27 luglio, la perla del Tirreno ospiterà la prestigiosa kermesse caratterizzata da illustri personaggi, dibattiti, proiezioni e workshop. Tra gli ospiti più attesi della manifestazione, oltre a Richard Gere, ci sarà un suo celebre collega e connazionale che, grazie al suo talento poliedrico, nel corso degli anni ha conquistato una fascia sempre più vasta di pubblico:. Nato a Hoboken, cittadina degli Stati Uniti d’America, sessantasette anni fa, Pantoliano è noto per aver preso parte a diversi film che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale, come “Matrix”, “I Goonies” e “Bad Boys”. Notevole, inoltre, la sua presenza sul piccolo schermo, grazie all’applaudita partecipazione a serie televisive di successo come “The Sopranos”, “Highlander” e “NYPD – New York Police Department”. Nel suo curriculum professionale, infine, spicca anche una lunga esperienza come doppiatore di cartoon del calibro di “The Simpson”, “Godzilla”, “Hercules” e “SpongeBob”. Joe Pantoliano a “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019”, sarà il protagonista della prima serata della kermesse, durante la quale verrà proiettato in anteprima assoluta il suo ultimo film “From the wine”, diretto da Sean Cisterna e prodotto da Ken Cancellara (entrambi presenti a Maratea), che è stato girato ad Acerenza, in provincia di Potenza.