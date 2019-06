HISTORY OF LOVE - In sala in Italia

History of Love



Uscir a giugno in Italia e verr presentato con 4 proiezioni speciali in Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine) e al Nuovo Cinema Aquila di Roma. Il film stato girato in gran parte nei territori del Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Monfalcone, Marina Julia), oltre che a Bolzano e in Slovenia, il film "" di Sonja Prosenc.Questa la programmazione:Marted 25 Giugno: TRIESTE ore 20:30 al Cinema AristonSaranno presenti: la regista Sonja Prosenc, il direttore della fotografia Mitja Ličen,i produttori Nadia Trevisan, Rok Sečen e Alberto Fasulo, lattrice Zita Fusco.Mercoled 26 Giugno: GORIZIA ore 20:30 al KinemaxSaranno presenti: la regista Sonja Prosenc, il direttore della fotografia Mitja Ličen,i produttori Nadia Trevisan e Alberto Fasulo.Gioved 27 Giugno: PORDENONE ore 21:00 al CinemazeroProiezione accessibile con sottotitoli per non udentiSaranno presenti: la regista Sonja Prosenc, il direttore della fotografia Mitja Ličen,i produttori Nadia Trevisan e Alberto Fasulo.Gioved 27 Giugno: UDINE ore 21:30 proiezione allaperto organizzata dal CEC presso il Giardino Loris Fortuna di Piazza Primo MaggioSaranno presenti: la regista Sonja Prosenc, il direttore della fotografia Mitja Ličen,i produttori Nadia Trevisan e Alberto Fasulo.Da Gioved 27 Giugno a Mercoled 3 Luglio: ROMA Nuovo Cinema Aquila"e prodotto da MONOO (Slovenia), NEFERTITI FILM con RAI CINEMA (Italia) e INCITUS FILMS (Norvegia), realizzato con il supporto di EURIMAGES, SLOVENIAN FILM CENTRE, FONDO PER LAUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION, NORSK FILMINSTITUTT, MEDIEFONDET ZEFYR e FILMKRAFT ROGALAND-