PREMIO TONINO ACCOLLA - Tra cinema e doppiaggio 2019

21/06/2019, 10:20

Ilideato da Stefania Altavilla e Giuseppe Mandalari nel 2014 (in memoria del doppiatore siracusano scomparso nel 2013) viene organizzato da A.R.C.A. per ricordare e celebrare la sua figura e contestualizzarla nella citt che ne ha dato i natali. Con la collaborazione inziale ed il supporto tecnico di AMBIPICTURES e FONOROMA il PREMIO divenuto il primo contest live per allievi doppiatori provenienti dalle scuole di doppiaggio italiane, allo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura cinematografica e nello specifico, promuovere e valorizzare larte del doppiaggio, favorendo un confronto tra giovani doppiatori con il coinvolgimento delle scuole di doppiaggio italiane.Per il 2019, hanno risposto oltre 100 allievi riconducibili a 15 scuole distribuite tra Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata. La preselezione a distanza, con la collaborazione di FONOROMA, ha portato alla scelta di 6 allievi doppiatori (3 uomini e 3 donne) che parteciperanno alla finale del 27 giugno 2019 a Siracusa in Piazza Minerva. Durante la serata gli allievi dovranno confrontarsi con lesecuzione di doppiaggi live, sia individuali che di coppia articolati, su pi prove. La valutazione delle performances verr effettuata da una giuria tecnica presente durante la serata che sceglier a proprio insindacabile giudizio, la miglior giovane maschile e femminile cui verr attribuito ilLa giuria tecnica questanno vede la partecipazione di alcuni tra i migliori doppiatori e direttori del doppiaggio italiano: Angelo Maggi (direttore del doppiaggio, doppiatore e attore voce anche di Tom Hanks, Bruce Willis voce , inoltre di Iron Man), Adriano Pintaldi (presidente del Roma Film Festival, direttore del Fanta Festival, membro del David di Donatello, regista), Emanuela Rossi (attrice e doppiatrice voce anche di Michele Pfeiffer e Kim Basinger), Monica Ward (doppiatrice voce anche di Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston), Alessandro Campaiola (attore e doppiatore voce anche di Evan Peters e Taron Egerton, voce inoltre di Flash), Domitilla DAmico (doppiatrice - voce italiana di Kirsten Dunst, Scarlett Johansson, Emma Stone), Franco Mirra (direttore di Fono Roma, nonch direttore di doppiaggio). Il tema delledizione 2019 del Premio Tonino Accolla sar quello dei supereroi, tra i quali ricordiamo gli Avenger, X-Men, Spiderman, Superman e Wonder Woman.La serata del 26 giugno, dedicata al cinema, con la collaborazione di Adriano Pintaldi, vedr la presentazione di un docufilm che andra ad esplicitare il legame, con la storia del cinema raccontata da Emanuela Rossi attraverso la storia del doppiaggio italiano. Il Premio alla carriera per il 2019, verr riconosciuto allattore e doppiatore Angelo Maggi, che presenter anche uno stralcio del suo spettacolo teatrale Il Doppiattore, inoltre premi alleccellenza a Domitilla DAmico e Monica Ward. Le serate saranno arricchite dallesecuzione delle colonne sonore dei film riconducibili al tema dei supereroi, eseguite live e riarrangiate dalla Faro Ensemble dellautore e compositore siracusano Alessandro Faro.Durante le serate, non mancheranno le incursioni comiche dei Fuori Sync, trio di attori e doppiatori romani (Alessio Nissolino, Federico Campaiola, Alessandro Campaiola, guidati dal regista Maurizio Francabandiera e Antonella Venanzi), che con ironia racconteranno il doppiaggio.