CIAK D'ORO 2019 - Tutti i premiati

18/06/2019, 19:29

Paola Cortellesi, per la capacit di parlare al grande pubblico allinsegna della qualit, di utilizzare lironia pop per sottolineare i tic del nostro tempo, e per il coraggio di rimettersi in gioco tra grande e piccolo schermo, la vincitrice del SuperCiak dOro come protagonista del 2019.I premi alleccellenza del cinema italiano assegnati annualmente da Ciak, la rivista italiana del cinema, vengono assegnati stasera, per il terzo anno consecutivo, nel complesso monumentale della Link Campus University, ricco di storia, arte e cultura, ex residenza estiva di Papa Pio V e che oggi ospita ununiversit che fa dellinnovazione e della creativit i suoi tratti distintivi. A condurre la serata il giornalista Alessio Viola. Sar anche loccasione per presentare il nuovo direttore di Ciak, Flavio Natalia.Dogman di Matteo Garrone conquista la giuria del pubblico e dei critici aggiudicandosi ben 6 Ciak dOro: Miglior Film, Miglior Attore non protagonista a Edoardo Pesce, Migliore sceneggiatura a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti; Miglior Montaggio a Marco Spoletini e Miglior Scenografia a Dimitri Capuani. La redazione di Ciak ha assegnato inoltre a Marcello Fonte il Ciak dOro come Personaggio pi Sorprendente dellanno per la sua interpretazione.Il Ciak dOro per la Miglior Regia va a Mario Martone per Capri-Revolution e il Ciak dOro per la Migliore Attrice alla intensissima Marianna Fontana.Riceve il Ciak dOro come Miglior Attore Alessandro Borghi, protagonista del film Sulla mia Pelle, diretto da Alessio Cremonini. Al regista va il Ciak dOro per lOpera Prima. Il Ciak dOro al Miglior Produttore va a Luigi e Oliva Musini di Cinemaundici e Andrea Occhipinti di Lucky Red per Sulla mia Pelle.Il Ciak dOro come Miglior Attrice non protagonista va a Marina Confalone per Il Vizio della speranza. Due Ciak dOro vanno a Enzo Avitabile che si aggiudica, sempre per Il Vizio della speranza, la Miglior Colonna Sonora e la Miglior Canzone originale, con A Speranza.Tre Ciak dOro vanno anche a La Paranza dei bambini: a Daniele Cipr per la Miglior Fotografia, a Emanuele Cicconi, Maximiliano Angelieri ed Enrico Medri per il Miglior Suono in presa diretta e al giovane Francesco Di Napoli quello come Rivelazione dellanno assegnato dalla redazione.Il Ciak dOro Bello & Invisibile, destinato alle pellicole meritevoli di attenzione ma trascurate al botteghino, votato dalla giuria dei 100 critici e giornalisti, va a Costanza Quatriglio per Sembra mio figlio.Torna per il settimo anno Ciak Alice Giovani, il Ciak dOro speciale nato dalla collaborazione tra il mensile Ciak e Alice nella Citt, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che premia i film che si rivolgono ai ragazzi e raccontano il loro mondo. Questanno assegnato a Manuel di Dario Albertini. A Suspiria il Ciak dOro per i Costumi a Giulia Piersanti e quello per il Miglior Manifesto.I tre premi votati direttamente dal pubblico sono quelli al Miglior Film, Miglior Regista e Migliori Attori Protagonisti, senza vincoli di nomination, tra tutti i titoli italiani usciti in sala dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019. I premi agli attori non protagonisti e alle categorie tecniche sono stati votati da una giuria di 100 giornalisti e critici di cinema, a partire dalle cinquine proposte dai giornalisti di Ciak.Assegnati anche i Ciak dOro della redazione del mensile del cinema italiano: il Ciak dOro Classic alla carriera va a Nanni Moretti, che con il film documentario Santiago, Italia ha saputo illuminare una vicenda poco conosciuta della storia recente, civile e politica, del nostro Paese, tornando a frequentare il genere documentario 18 anni dopo La cosa.Il Ciak dOro Colpo di Fulmine va a Valeria Golino per la regia di Euforia, in cui ha saputo mostrare il tramonto di ogni stereotipo sulla differenza di genere, raccontando magistralmente il rapporto, i sogni, le speranze infrante di due uomini, fratelli diversissimi e profondamente legati.I Ciak dOro Rivelazione dellAnno, per la categoria maschile e per quella femminile, vanno rispettivamente a Francesco di Napoli per La Paranza dei Bambini e ad Alice Pagani per Loro e Baby.Il Ciak dOro Speciale Serial Movie, che premia la miglior serie tv dellanno, e che allarga lo sguardo alla serialit d'autore, va a Saverio Costanzo per LAmica Geniale, adattamento televisivo dell'omonima serie letteraria di Elena Ferrante, premiato sia dal pubblico, sia dalla critica, sia dal mercato internazionale.Il Ciak dOro Coppia dellAnno sullo schermo va a Fabio De Luigi e Valentina Lodovini per 10 giorni senza mamma.Il Ciak dOro speciale per la Migliore Performance italiana della stagione Natalizia va a Amici come prima, di Medusa film diretto da Christian De Sica, mentre quello per la Miglior Performance italiana di sempre nella stagione Pasquale va a Ma cosa ci dice il cervello, di Vision Distribution, diretto da Riccardo Milani.Un Ciak dOro Speciale riservato a Domenico Procacci per i 30 anni di attivit di Fandango, che hanno contribuito a rendere migliore il cinema italiano.Per il primo anno un Ciak dOro viene assegnato per un film straniero. Va a 20th Century Fox Italia per Bohemian Rhapsodhy, premiata per il Miglior Lancio Italiano di un blockbuster internazionale.I Ciak dOro 2019 sono realizzati con la partecipazione di Acqua Minerale San Benedetto, Ancorotti Cosmetics, Damilano Barolo, Fabbroni, K-way, Pasta Rummo, Rue des Mille, azienda orafa di gioielli prt--porte, Unopi, con il supporto come sponsor tecnico di Glitter Make up by Kost. Per brindare ai vincitori, l'iconico champagne Mot & Chandon Imprial en magnum, che festeggia il 150esimo anniversario dalla sua creazione.Questi i Ciak dOro 2019 secondo i lettori di Ciak e la giuria di critici e giornalisti cinematografici. I lettori hanno votato per Miglior film, Miglior regia, Miglior attore e attrice protagonista. Le altre categorie sono state votate dalla giuria professionale. Assegnati anche i premi speciali della redazione.CIAK D'ORO MIGLIOR FILMDOGMAN - Matteo GarroneCIAK D'ORO MIGLIOR REGIAMARIO MARTONE Capri-RevolutionCIAK D'ORO MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTAALESSANDRO BORGHI Sulla mia PelleCIAK D'ORO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAMARIANNA FONTANA Capri-RevolutionCIAK D'ORO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTAEDOARDO PESCE DogmanCIAK D'ORO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAMARINA CONFALONE Il Vizio della SperanzaCIAK DORO PREMIO MIGLIORE OPERA PRIMASULLA MIA PELLE Alessio CremoniniCIAK D'ORO MIGLIORE SCENEGGIATURAMATTEO GARRONE - MASSIMO GAUDIOSO - UGO CHITI - DogmanCIAK D'ORO MIGLIORE FOTOGRAFIADANIELE CIPRI - La Paranza dei BambiniCIAK D'ORO MIGLIOR MONTAGGIOMARCO SPOLETINI - DogmanCIAK D'ORO MIGLIORE SCENOGRAFIADIMITRI CAPUANI DogmanCIAK D'ORO MIGLIORI COSTUMIGIULIA PIERSANTI - SuspiriaCIAK D'ORO MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTAEMANUELE CICCONI - MAXIMILIANO ANGELIERI - ENRICO MEDR I- La Paranza dei BambiniCIAK D'ORO MIGLIORE COLONNA SONORAENZO AVITABILE Il Vizio della SperanzaCIAK DORO MIGLIORE CANZONE ORIGINALEENZO AVITABILE A SperanzaCIAK DORO MIGLIOR PRODUTTORELUIGI E OLIVIA MUSINI (Cinemaundici) - ANDREA OCCHIPINTI (Lucky Red) Sulla mia PelleCIAK D'ORO MIGLIOR MANIFESTOSUSPIRIACIAK DORO BELLO&INVISIBILESembra mio figlio COSTANZA QUATRIGLIOCIAK ALICE GIOVANIManuel DARIO ALBERTINIPREMI SPECIALISUPERCIAK DORO 2019PAOLA CORTELLESICIAK DORO COLPO DI FULMINEVALERIA GOLINO EuforiaCIAK DORO CLASSICNANNI MORETTICIAK DORO RIVELAZIONE MASCHILE DELLANNOFRANCESCO DI NAPOLI La Paranza dei BambiniCIAK DORO RIVELAZIONE FEMMINILE DELLANNOALICE PAGANI Loro e BabyCIAK DORO SPECIALE SERIAL MOVIESAVERIO COSTANZO LAmica GenialeCIAK DORO MIGLIOR PERFORMANCE ITALIANADI SEMPRE NELLA STAGIONE PASQUALEMA COSA CI DICE IL CERVELLOCIAK DORO MIGLIOR PERFORMANCE ITALIANADELLA STAGIONE NATALIZIAAMICI COME PRIMACIAK DORO COPPIA DELLANNO SULLO SCHERMOFABIO DE LUIGI E VALENTINA LODOVINI 10 giorni senza MammaCIAK DORO PERSONAGGIO PIU SORPRENDENTE DELLANNOMARCELLO FONTECIAK DORO MIGLIOR LANCIO ITALIANODI UN BLOCKBUSTER INTERNAZIONALEBOHEMIAN RHAPSODYCIAK DORO SPECIALE LA STORIA DEL CINEMADOMENICO PROCACCI PER I 30 ANNI DI FANDANGO