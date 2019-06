RADICI - In anteprima a Roma e in autunno in sala

17/06/2019, 11:41

La Sala Petrassi dellAuditorium Parco della Musica ospiter mercoled 19 giugno alle ore 20.30 lanteprima assoluta di, il nuovo film di Luigi Faccini, da unidea della sodale artistica e di vita, Marina Piperno. Il film, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecitt, arriva in Italia con unuscita in home video in una speciale edizione con un ricchissimo libretto di testi e apparati iconografici e inizia subito un viaggio sugli schermi a partire da importanti Festival, per poi approdare in sala in autunno con un calendario di proiezioni evento nelle principali citt: Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e altri centri.Cuore della nuova opera di Faccini - che segue un film assolutamente unico nel panorama audiovisivo italiano come Diaspora, segnalato nel 2018 dal Nastro dargento alla Carriera a Faccini dal Sindacato Giornalisti Cinematografici uno dei momenti pi straordinari della storia della musica avvenuti in Italia. Protagonisti un grande americano e un grande italiano.1954. Due giganti della ricerca musicale, Alan Lomax che con le sue registrazioni sul campo ha salvato e dato al mondo la possibilit di conoscere il blues dei figli degli schiavi afroamericani, e scoprire nomi come Leadbelly, Son House, Jelly Roll Morton, Muddy Waters - e Diego Carpitella principe degli etnomusicologi italiani partono per un viaggio in Italia a caccia di canti popolari. Dalla Sicilia al Friuli, passando per la Calabria, la Lucania, il Salento, Liguria, Toscana, i due compagni muniti di registratore, un pullmino Volkswagen e uno spirito da veri pionieri, danno vita alla raccolta fondamentale della musica popolare italiana, della conoscenza del nostro folklore. Nastri da cui verranno dischi, da cui chi vuole sapere qual la nostra vera identit non pu prescindere.65 anni dopo il regista Luigi Faccini, munito del supporto prezioso delle immagini del grande Archivio Luce, e di fidati compagni di viaggio tra cui un protagonista della musica popolare come Ambrogio Sparagna, e Walter Brunetto, i Tenores di Neoneli, La Squadra del trallallero e altri magnifici artisti, parte sulle tracce di quel mitico viaggio, alla riscoperta delle radici della musica italiana. Scoprendo quanto sia viva la sua presenza, la sua resistenza e capacit di evolversi, e quanto come Lomax aveva intuito la musica della nostra terra sia la pi varia del Mediterraneo, e sia magicamente connessa allenergia del blues, dei worksongs, i canti di lavoro, a una corrente sotterranea che lega Mediterraneo, Africa, America, terre nordiche Fondamentali, in questa ricostruzione, sono stati i documenti cartacei, fotografici e sonori, messi a disposizione dallAccademia di Santa Cecilia, e il video del 1991, inedito, rintracciato negli archivi dellIstituto Centrale per la Demoetnoantropologia, nel quale Alan Lomax, a Roma, celebr la collaborazione con Diego Carpitella, deceduto lanno prima, e la loro amicizia mai interrotta.Si parla molto in questi tempi di identit nazionale, di popoli. Chi vuole capire da dove vengano gli italiani, la loro voce profonda, la nostra vera cultura, pu trovare risposta, e soprattutto un invito al viaggio, nello straordinario on the road di Lomax e Carpitella, e nellaffettuoso appassionato inseguimento di questo film.Dopo lanteprima romana, Radici parteciper a importanti kermesse cinematografiche e musicali, come lapertura del Sardinia Film Festival, la Festa di Cinema del reale di Specchia e lo storico Folkest International Folk Festival di Spilimbergo.Lanteprima di Radici - Viaggio alle sorgenti della musica popolare italiana, allAuditorium Parco della Musica Sala Petrassi,, sar presentata dal regista Luigi Faccini, dal Presidente di Istituto Luce-Cinecitt Roberto Cicutto, e da Ambrogio SparagnaEvento organizzato da Istituto Luce-Cinecitt in collaborazione con Accademia di Santa Cecilia e con il supporto di Fondazione Cinema per Roma | CityFest e Fondazione Musica per Roma.