THE LAST LESSON - Anteprima italiana al Toscana Filmmakers Festival

11/06/2019, 09:53

Il cortometraggio "" di Francesco Borchi con Adam Vacula, Barbora Mudrova e Roberto Caporali, sar presentato in anteprima alla quinta edizione del, gioved 13 giugno 2019 alle ore 21:30 al Castello dell'Imperatore di Prato.Il film inserito nelSebastian un trentenne che rincorre senza successo il sogno di diventare uno scrittore. Sua moglie Angela invece si accontenta di sognare una vita normale. Il risultato che a vederli non sembrano pi una coppia. Come un fulmine a ciel sereno, Angela riceve in eredit un appartamento. Tutto normale, se non fosse che lappartamento era di Kroos, vecchio professore di lettere recentemente scomparso, al quale Sebastian era legatissimo, che non aveva nessun legame con Angela. A Sebastian non rimane che porsi la domanda: Perch a lei? Lultima lezione un viaggio nella testa di Sebastian, una caccia alle tracce disseminate qua e l dal misterioso professore, un percorso a ritroso nel tempo e nellintimo delle relazioni fra i tre personaggi." prodotto da Blue Hills Picture (Repubblica Ceca).