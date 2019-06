VOCE SPETTACOLO FILM FESTIVAL 2 - I vincitori

03/06/2019, 14:47

Si conclusa ieri sera la 2a edizione delcon il sold out della Cerimonia di Premiazione, svoltasi presso il Cinema Il Piccolo di Matera alla presenza degli ospiti illustri e dei protagonisti. Grande successo anche per la Premire di "" di Walter Nicoletti, con Brunella Lamacchia, Valentina Ranoia, Rosanna David, Vito Nicoletti, Anna Gravela e Franco Piccinni. Un thriller ambientato interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con la fotografia firmata da Andrea Bianchi, la supervisione alla regia, il montaggio e la traduzione realizzati a Los Angeles da David Cinnella, direttori di produzione Vito Nicoletti e Michele Valente. La storia di Monica tutta al femminile ed invita a riflettere sul perch un fenomeno del genere possa arrivare ad ottenere numeri cos ampi nellera di Internet e coinvolga inevitabilmente le donne. Cercando online, infatti, ci si accorge che sono vari i prodotti di questo tipo in vendita, ma con una particolarit: sono presentati come test che danno, come esito, soltanto quello positivo.La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall'Associazione Culturale Voce Spettacolo di Matera, ideata e diretta dall'attore materano Walter Nicoletti e focalizza lattenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha lobiettivo di promuovere il lavoro di autori di cinema provenienti dall'Italia e dal resto del Mondo. Per questa 2a edizione sono pervenute opere da Stati Uniti, Canada, Francia, Turchia, Iran, Germania, Belgio, Regno Unito, Giappone ed Italia.Ma veniamo ai vincitori. Nella prestigiosa categoria FEATURE FILM vince RWANDA opera del regista Riccardo Salvetti. A consegnare il premio l'attrice Alissa Huzar, in rappresentanza della Giuria Web. Nella categoria SHORT a spuntarla BRAVE LITTLE ARMY di Michelle D'Alessandro, regista canadese di origini lucane. Consegna il premio Vito Nicoletti, co fondatore del VSFF. Per la categoria DOCUMENTARY ci spostiamo negli Stati Uniti, precisamente a New York con la vittoria di IL SIGNOR JACKSON, opera del regista Anton Evangelista, gi premiato in occasione del NIAF 2018 dai fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame. A consegnare il premio la giornalista Silvia Silvestri (Basilicata Notizie). Nella categoria MUSIC VIDEO vince A TALE OF THREE TREES dell'americana Linda Nash. A consegnare il premio Emanuele Santochirico (Essof). Il Premio GIURIA WEB va a RWANDA di Riccardo Salvetti. Per la categoria BEST PRODUCER vince l'americano Mark Nicolosi, premiato da Angela Venezia (Ret Moda). Il premio BEST ACTOR viene conferito ad Alessandro Haber (Il Profumo delle Stelle di Francesco Felli). Valentina Lodovini riceve il premio come BEST ACTRESS per il corto ANNA di Federica D'Ignoti (Prem1ere). Il miglior regista Anton Evangelista (Il Signor Jackson) che vince la categoria BEST DIRECTOR. A consegnare il Premio l'attrice materana Brunella Lamacchia. Infine il premio BEST EDITING va a Quasi Immobili di Fabio Bastianello.Numerose le celebrit che hanno fatto parte della Giuria Web della kermesse: Valeria Altobelli, Ins Trocchia, Lavinia Bruno (La7), Caterina Milicchio (Attrice), Clarissa Leone (Attrice), Noemi Cognigni (Attrice, Modella e Conduttrice) Federica Bertoni (Conduttrice televisiva), Lorena Baricalla (Etoile, Attrice e Cantante internazionale), Berta Corvi, Rita Rusciano (Attrice), Francesca Piggianelli (RomArtEventi-Cinecitt Studios), Elena Parmegiani (Direttrice Coff House Palazzo Colonna Roma), Tiziana De Giacomo (Attrice), Joanna Longawa (Giornalista), Michelle Morell (Attrice), Carlotta Galmarini (Attrice), Mor Cohen (Produttrice, Attrice, Direttrice Associata New York Film Awards), Licia Gargiulo (Giornalista), Jeannine Marie Guiylard (Giornalista Fra Noi Magazine New York), Valentina Tomada (Scrittrice, Attrice e Regista), Yassmin Pucci (Attrice), Pamela Quinzi (Stilista), Emanuela Del Zompo (Giornalista), Armando Lostaglio (Critico Cinematografico), Chiara Lostaglio (Attrice), Annamaria Sodano (Giornalista e Conduttrice), Francesco Di Silvio (Produttore), Gaetano Russo (Artista e Scenografo), Salom Da Silva (Attrice), Marco Gambino (Attore), Danilo Leo Lazzarini (Consulente Storico e Attore), Valentina Sorice (Attrice), Valentina Gemelli (Attrice), Vicky Maria Catalano (Attrice), Sofia Valleri (Modella), Maith Casiraghi (Modella), Juan Pablo Arroyo (Regista), Alissa Huzar (Attrice), Francesca Martinelli (Giornalista), Francesca Vitaliani (Conduttrice televisiva), Valentina Stredini (Attrice e doppiatrice) e Silvia Silvestri (Giornalista Basilicata Notizie).La partnership tra il VSFF ed il World Film Fair permetter ai vincitori di partecipare allevento internazionale in cui registi e sceneggiatori provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi e mostrare il proprio lavoro alle aziende di tutti i settori dellindustria cinematografica. La prossima edizione del World Film Fair si svolger ad Hollywood dall11 al 16 novembre. La piattaforma hollywoodiana iPitch.tv, invece, permetter ai vincitori di ricevere un abbonamento annuale. Una concreta possibilit per connettersi direttamente con produttori e registi di Hollywood ed ottenere dai professionisti del settore consigli su come pubblicare un programma televisivo o un film. Tra le compagnie di scouting di iPitch.tv sono annoverate Discovery Studios, Discovery Network, Sony Pictures Entertainment Television, CBS, GSN, New Line Cinema, Warner Brothers e tante altre.La bellezza della settima arte il filo rosso che ha attraversato l'intera programmazione modulando le emozioni attraverso la visione di racconti divenuti aggregatori tematici, a cui si affiancata l'attenzione verso il cinema nazionale ed internazionale, unitamente al connubio con la doverosa opera di sensibilizzazione su temi cos delicati e complessi. E cos lobiettivo stato raggiunto in questa 2a edizione, quello di regalare alla Citt dei Sassi un week end all'insegna del cinema.