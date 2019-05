SUDESTIVAL IN ARMENIA - Uno scambio lungo tre anni

La firma degli accordi



Firmato ieri, alla Casa del Cinema di Jerevan, il Protocollo di Intesa tra ildi Monopoli e il Golden Apricot International Film Festival.Harutyun Kachatryan, regista, fondatore e presidente del GAIFF, e Michele Suma, fondatore e direttore artistico del Sudestival, hanno sottoscritto un accordo in base al quale, per tre anni, alla selezione delle opere prime del Sudestival e agli autori ospiti sar dedicata una sezione del GAIFF. Specularmente, per tre anni, il cinema armeno e i suoi registi saranno ospitati a Monopoli, nella sezione speciale del festival della Citt di Monopoli.L'Ambasciatore d'Italia a Jerevan,(nella foto), ha dichiarato: Grazie alla cultura e al cinema, grazie alla sensibilit del maestro e presidente Harutyun Kachatryan e allimpegno del direttore Michele Suma, questa giornata apre una strada privilegiata tra lArmenia e la Puglia. Sulla base di questo accordo triennale e rinnovabile, questo ponte culturale sar lo spazio condiviso per realizzare tanti progetti e scambi, dal cinema al turismo, dalla scuola al commercio. Io offrir il mio supporto istituzionale.Oggi, al Cinema Moscow, alle ore 18:00, proiezione dellultima opera in programma della sezione armena del Sudestival, Un giorno allimprovviso di Ciro DEmilio, vincitore del Faro dArgento 2019 della Citt di Monopoli e del Premio Santa Teresa Resort 2019 , assegnato dalla Giuria Giovani del Sudestival.Nei giorni scorsi, lo sceneggiatore, ha tenuto una lezione nellAula Magna del prestigioso United World College di Dilijan, sul tema Raccontare la Storia: Fango e Gloria e la scrittura filmica e una seconda lezione, presso la Sala dellUnione armena di beneficenza, sul tema a lui caro: "".Il 23 e il 24 maggio, sono stati proiettate presso il Cinema Moscow altre due opere prime targate Sudestival e presentate da, "" di Alessandro Capitani, vincitore del Premio del Pubblico del Sudestival 2019, e Beate di Samad Zarmandili.