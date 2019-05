CANNES 72 - Presentata la nuova edizione del Militello Independent Film Fest

21/05/2019, 10:33

Con la conferenza stampa di presentazione delledizione 2019 del Militello Independent Film Fest, andata in scena luned 20 maggio al Festival di Cannes, abbiamo scoperto le prime stupefacenti anticipazioni sul festival di cinema indipendente.La madrina di questedizione infatti la musa del cinema italiano: lattrice Ornella Muti. A lei il Festival ha anche dedicato la locandina 2019.La giuria delle quattro sezioni ufficiali (lungometraggi, documentari, cortometraggi e videoclip) vede come presidente il Maestro Paolo Buonvino e come giurati lagente Roberta Bartolini, lattore Luca Calvani, il montatore Raimondo Crociani, il direttore della fotografia Michele DAttanasio, la costumista Caterina Nardi, il produttore Salvatore Palmeri, il regista ed attore Bret Roberts e la sceneggiatrice Heidrun Schleef. A presiedere la giuria del Contest di cortometraggi da girare sul luogo, o con riferimenti a Militello in Val di Catania, una settimana prima dellinizio del festival e seguendo le indicazioni di massima rivelate prima dellinizio, troviamo come presidente la regista Cinzia Castania e come giurati gli attori Claudia Vismara e Daniele Pilli.Si conferma inoltrela collaborazione con il Lee Strasberg Theatre&Film Institute grazie al lavoro del responsabile dei rapporti con lestero Manuela Metri. Anche questanno infatti Anna Strasberg ha deciso di donare una borsa di studio di una settimana presso la sede di New York al migliore attore o attrice della manifestazione. Confermata anche la collaborazione con il Rotary Catania Est, che coinvolger per questedizione anche i club degli altri distretti in giro per il modo seguendo il loro motto di questanno: Il Rotary connette il mondo!. A questi due partner si aggiunge questanno lA.G.IC.I. (ASSOCIAZIONE GENERALE INDUSTRIE CINE-AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)con lo scopo di promuovere e valorizzare laudiovisivo indipendente.A fine conferenza stampa sono stati assegnati i primi riconoscimenti di questa edizione:Il premio Ambasciatrice della bellezza italiana nel mondo alla top model ed attrice Giulia Lupetti;Il premio Migliore critico siciliano dellanno alla giornalista Maria Lombardo;Il premio Produttore dellanno allimprenditore Claudio Bucci.