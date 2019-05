FOREIGN OFFICE - "Quel Giorno d'Estate"

"Quel giorno d'estate" di Mikhael Hers



10/05/2019, 18:13

Silvia Amadio



Il titolo originale "", insieme alla scena finale durante un torneo di Wimbledon, rappresentano al meglio lintenzione del registadi voler dipingere a toni delicati luniverso di una bambina di sette anni di fronte ad un grave lutto: niente sar pi come prima quando tua mamma muore.Parigi alle prese con gli attentati terroristici, una citt svuotata, preoccupata, dove nonostante tutto i turisti continuano tranquilli la loro vacanza, ignorando la drammaticit del terribile squilibrio che un attentato inevitabilmente crea. Lobiettivo incentrare la storia non tanto sullevento terrorismo, quanto sulla necessaria ripresa della vita normale.Il forte impatto sui cittadini e le loro citt ferite non pu passare inosservato: morti, feriti, lutti, famiglie distrutte, gravi patologie psichiche. Amanda ha sette anni e rimane orfana a causa di uno di questi attentati, questa la tragedia nella tragedia. Scelta dal regista per la sua espressione da adulta, nella sua prima esperienza di recitazione,mostra la sua particolare maturit di fronte ad un lutto cos grande, espressiva e moderata sia nel pianto che nella tristezza, apre uno squarcio tra le nubi, semplicemente per mezzo del suo coinvolgente sorriso, lasciando aperta la porta allidea di un mondo futuro ricco di speranza. In realt il protagonista suo zio David (Vincent Lacoste) ventiquattrenne fratello della povera Sandrine (Ophelia Kolb) che nonostante la sua giovane et e gli svariati impegni di lavoro, decide di prendersi cura della nipote, adottandola e diventandone il tutore.Parigi viene descritta nella sua quotidianit, non sotto laspetto turistico, ma sotto quello tipico e multiculturale, una Parigi di tutti i giorni insomma, con la telecamera mischiata tra la folla, proprio per rendere al massimo la sua normalit. La storia del rapporto di zio e nipotina, cresce giorno dopo giorno, la scuola, i giochi, le visite alla zia paterna che lo aiuta nel cercare di ritrovare la normalit dopo la tragedia, piano piano la quotidianit comincia a riprendere la sua naturalezza, in una straordinaria evoluzione tra lacrime e risate, tra passeggiate in bici e pranzetti, tra tristi ricordi lancinanti e la necessit di dover tirare avanti nonostante il dolore.pare voglia raccontarci un dramma reale e profondo come quello del terrorismo, parlandone apertamente ma senza mai identificarlo con un evento preciso, n proponendo immagini troppo realistiche, scegliendo di mostrarci un attentato generico in un parco generico, ma senza mai vedere esplosioni n sentire spari o altro.Anche una storia damore stenta a decollare in queste condizioni precarie, Lena (Stacy Martin), vittima anche lei dellattentato, non riesce a riprendersi dal trauma, non sa se riuscir ad amare cos presto. Un futuro prossimo dietro langolo, promette per qualche novit, un rapporto perduto lascer forse il posto ad un rapporto ritrovato, Alison (Grata Scacchi) mamma di David e Sandrine far il suo timido ingresso nelle loro vite, perduta una mamma si trova forse una nonna.Prodotto da Nord-Ouest Film, Arte France Cinma Canal + e Centre National du Cinma uscir nelle sale italiane il 30 maggio