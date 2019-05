SHORTS FILM FESTIVAL 20 - I finalisti del concorso Maremetraggio

Goodbye Marilyn



20 italiani per la 20 edizione dil, scelti gli innumerevoli cortometraggi che hanno portato alla selezione di 82 opere in concorso, provenienti da 30 paesi diversi: questi i numeri di, storica sezione competitiva di, in programma dal 28 giugno al 6 luglio a Trieste.Nella sezione concorreranno i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo e che, nel corso del 2018, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come le opere, vincitore della Palma dOro a Cannes, e "", premio Oscar nel 2018.Nella selezione 2019 saranno tantissimi i registi italiani dietro la macchina da presa, che firmano ben 20 opere tra i cortometraggi selezionati, cimentandosi nei generi pi disparati, dalla commedia allanimazione, fino a corti assolutamente innovativi e sperimentali.Tra le opere italiane in concorso troviamodi Alessandro Sampaoli e Renata Ciaravino, con protagonisti Lino Guanciale, star dellamatissima fiction La porta rossa, e Ariella Reggio, acclamata attrice triestina, che nel corto interpretano i ruoli di nipote e nonna.Ampio spazio allanimazione, tra cui spicca loperadi Michele Bernardi, uno dei pi importanti animatori e fumettisti italiani, autore di significative collaborazioni nel mondo televisivo, musicale e pubblicitario.Il cortodi Laura Lucchetti sceglie la tecnica della stop motion per raccontare la storia di Gemma e Marcello, una coppia alla prese con i preparativi per il matrimonio, mentredi Maria Di Razza, presentato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori, traduce in versione animata unintervista impossibile alliconica Marilyn Monroe .Tante storie che mettono al centro i giovanissimi, spesso alle prese con un mondo che non li accetta o comprende, come avviene nel cortodi Loris Giuseppe Nese, presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica 2018, o ancora indi David Barbieri, che segue le vicissitudini di Luca, un ragazzo dellalta borghesia, durante una grigia serata in discoteca. Il regista Paolo Strippoli invece, sceglie il linguaggio allegorico per il suo corto, in cui due giovani scout rifugiati in una chiesa sono gli unici ancora svegli in un mondo addormentato.In concorso anchedi Valerio Rufo con Daphne Scoccia, acclamata protagonista di Fiore di Claudio Giovannesi, insignita del Premio Prospettiva a ShorTS International Film Festival 2017.Tornano, inoltre, temi di grande attualit come quelli trattati indi Claudio Casale, che racconta la storia di Alaoma Tyson, giovane campione italiano di boxe nato a Roma da genitori nigeriani. Assolutamente sperimentale e innovativo il corto Lombra della sposa di Alessandra Pescetta, che immagina gli ultimi istanti di vita di alcuni soldati nelle profondit del mediterraneo durante la seconda guerra mondialeLe 82 opere in gara si contenderanno il prestigiosoda 5.000,00 euro assegnato da una giuria internazionale, composta tra gli altri da Hrnn Marinsdttir (direttrice del Reykjavik International Film Festival), Heinz Hermanns (direttore di Interfilm Berlin Short Film Festival), Alvaro Gago Diaz (vincitore del premio al miglior corto nella scorsa edizione di ShorTS IFF), Pippo Mezzapesa (regista e autore).Riconfermato anche questanno ile ilda una giuria di detenuti della Casa Circondariale di Trieste al termine di un percorso formativo di 400 ore realizzato dallAssociazione Maremetraggio per conto di EnAIP FVG.- dichiara, curatore della sezione Maremetraggio -Il 4 e 5 luglio, invece, appuntamento con, workshop organizzato dallAssociazione Maremetraggio in collaborazione con Nisi Masa e il Fondo per lAudiovisivo del Friuli Venezia Giulia, che si terr a Trieste presso la Mediateca in via Roma 19.Il workshop aiuter i partecipanti a realizzare presentazioni efficaci e persuasive dedicate, in particolare, alla presentazione di progetti destinati alla realizzazione di cortometraggi. La registrazione al workshop pu essere effettuata attraverso il modulo disponibile sul sito www.maremetraggio.com , entro e non oltre il 16 maggio.Il workshop rivolto ad un massimo di 15 partecipanti, provenienti da tutta Europa e con una particolare attenzione alle Scuole di Cinema, che dovranno avere gi ideato un progetto per la realizzazione di un corto. La registrazione al workshop gratuita, mentre i partecipanti selezionati dovranno corrispondere una quota di iscrizione di 50 euro. Vitto e alloggio, invece, saranno a carico del Festival.Le lezioni saranno tenute in lingua inglese, cos come i pitching alla fine del percorso, che i partecipanti esporranno di fronte a una rosa ristretta di produttori selezionati.