UCI PORTA DI ROMA - Inaugura la prima sala IMAX di Roma

23/04/2019, 11:54

IMAX Corporation e UCI Cinemas, leader nel mercato cinematografico italiano, annunciano che gli ospiti della Galleria Commerciale Porta di Roma possono vivere lesperienza cinematografica pi coinvolgente al mondo, grazie allapertura della nuovaallinterno del multiplex. Si tratta della prima sala IMAX Cinema della capitale e la quarta del Circuito UCI Cinemas, dopo le aperture delle sale IMAX Cinema di UCI Cinemas Pioltello, UCI Cinemas Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio.La nuova sala IMAX Cinema di UCI Cinemas Porta di Roma offre agli amanti del cinema e della tecnologia allavanguardia, lesperienza cinematografica pi coinvolgente e immersiva che esista: The IMAX Experience, grazie alla combinazione di immagini dotate di una risoluzione e una nitidezza senza precedenti e di un sistema audio, dotato di 12 canali, che consente unimmersione completa nel suono per unesperienza uditiva straordinaria e perfetta in qualsiasi punto della sala. La grandezza dello schermo, un IMAX Screen di circa 150 metri quadrati, e la conformazione della sala, sono due ulteriori elementi che danno la possibilit agli spettatori di sentirsi allinterno del film.Il primo appuntamento importante nella nuova sala IMAX Cinema di UCI Cinemas Porta di Roma sar il 23 aprile con la maratona dedicata agli Avengers, nellambito della quale sar proiettata lanteprima del nuovo capitolo della saga, girato interamente con cineprese IMAX, preceduto dalla proiezione di Avengers: Infinity War, entrambi distribuiti da The Walt Disney Company Italia e diretti da Anthony e Joe Russo.Era logico per noi che il pi grande evento cinematografico nella storia della Marvel fosse girato interamente in IMAX. Il livello di ambizione in questi film davvero alto e avevamo bisogno di attrezzature che ci aiutassero a realizzare quellambientazione. Per noi registi, uno strumento straordinario. Il modo in cui cattura la luce e il modo in cui cattura il colore Sono cineprese fantastiche, con chip incredibili e con una risoluzione senza precedenti, hanno commentato Anthony e Joe Russo.Lutilizzo delle cineprese IMAX, la tecnologia proprietaria e le dimensioni dello schermo regalano agli spettatori il 26% in pi della grandezza dellimmagine, grazie a un campo visivo pi ampio, una qualit video mozzafiato e un effetto 3D straordinario per unesperienza davvero immersiva.