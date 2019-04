DOCUDI' 2019 - L'11 maggio appuntamento con i documentari sull'arte di Lucilla Salimei

22/04/2019, 17:09

Allinterno diconcorso di cinema documentario (Pescara 2 febbraio - 11 maggio 2019 presso il museo Colonna in via Gramsci) venerd 26 aprile 2019 il secondo degli appuntamenti sui documentari darte fuori concorso.Per l'occasione saranno presentate due opere di Lucilla Salimei, che sar presente in sala: "" e "".- concorso di cinema documentario, a cura dellA.C.M.A. e del Festival del documentario dAbruzzo, nato sul modello del festival diffuso avendo il suo svolgimento distribuito nellarco di quattro mesi per offrire al pubblico la possibilit di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realt nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico, nonch per creare spazi di espressione per quegli autori e quei registi che con intelligenza e coraggio si cimentano nella narrazione e nell'analisi della realt contemporanea.