IL MUSEO DEL PRADO - Le sale UCI

Il Museo del Prado



10/04/2019, 18:21

Dal 15 al 17 aprile 2019 nelle multisala del circuito UCI Cinemas prosegue la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital con "", il docufilm che racconta la storia del celebre museo fondato il 19 novembre 1819, con il soggetto di Didi Gnocchi, la sceneggiatura di Sabina Fedeli e Valeria Parisi, e diretto da Valeria Parisi,. Protagonisti del lungometraggio i capolavori, i grandi maestri che li hanno realizzati, le teste coronate che li hanno raccolti, ma anche lispirazione europea e libertaria di un museo che uno scrigno di tesori e di storie.Prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in collaborazione con il Museo del Prado, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Sky Arte, il docufilm vanta la partecipazione del Premio Oscar Jeremy Irons, che guida gli spettatori alla scoperta di un patrimonio di bellezza e di arte a partire dal Salon de Reinos, unarchitettura volutamente spoglia che si anima di vita, luci, proiezioni, riportando il visitatore al glorioso passato della monarchia spagnola e al Siglo de Oro quando alle pareti erano appesi molti dei capolavori oggi esposti al Prado.Lobiettivo delle autrici stato quello di raccontare non solo la bellezza formale e il fascino della collezione del Prado ma anche quanto attuali siano i temi trattati dalle opere esposte, capaci di narrare attraverso la storia dellarte, anche quella della societ, coi suoi ideali, i suoi pregiudizi, i vizi, le nuove concezioni, le scoperte scientifiche, la psicologia umana, le mode.Le multisala che proietteranno "" dal 15 al 17 aprile alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 15 e 16 aprile alle 20:00 e il 17 aprile alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni il 15 e 16 aprile alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter levento il 26 marzo alle 18:00. UCI Piacenza proietter levento il 16 aprile alle 20:00 e il 17 aprile alle 18:00 e alle 20:00.