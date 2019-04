PIRATERIA FILM E CONTENUTI AUDIOVISIVI - A rischio i dati personali

03/04/2019, 15:19

FAPAV Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha annunciato oggi, in occasione di un convegno organizzato assieme a LUISS Business School, gli ultimi dati Ipsos, appendice di una ricerca pi ampia, gi presentata nei mesi scorsi in tema di evoluzioni della pirateria audiovisiva in Italia, su un focus legato alla percezione in merito a rischi informatici, violazione della privacy e sicurezza di dati personali, da parte degli utenti che fruiscono di contenuti audiovisivi attraverso piattaforme illegali.Stiamo parlando de Il prezzo della gratuit: non un ossimoro, bens lesplicitazione di una realt in cui gli utenti che accedono a contenuti pirata, quindi in modo gratuito o tramite il pagamento di un abbonamento dal costo contenuto, in realt inconsapevolmente si trovano a dover pagare, e non poco, un prezzo molto alto, visto che dietro langolo si nascondono rischi e frodi informatiche pericolose per lutente e i suoi dispositivi.Solo il 55% dei pirati, secondo i dati Ipsos per FAPAV, consapevole infatti di tutto ci che potrebbe accadere compiendo atti di pirateria tramite il linking, lo streaming, live e on demand, e il download di contenuti audiovisivi. Percentuale che scende sotto il 49% per i giovani under 15.Imbattersi in malware, phishing o peggio ancora essere derubati dei propri dati personali una possibilit del tutto che remota.Quando si accede, attraverso qualunque device, a siti web o piattaforme che mettono a disposizione contenuti audiovisivi in modo illecito, non solo si violano precise regole normative, ma si mette anche a repentaglio la sicurezza e la privacy dei singoli utenti e dei loro familiari. Non meno importante il danno economico e industriale nei confronti di un settore come quello audiovisivo, che solo in Italia impiega oltre 180 mila persone.Tra i fenomeni emergenti della pirateria on-line vi lIPTV illegale che consente di fruire di contenuti televisivi in digitale con una certa facilit. Anche in questa situazione, molto alto il deficit di consapevolezza circa i rischi che si possono incorrere soprattutto in tema di sicurezza e protezione dei propri dati personali sensibili e delle credenziali di accesso a conti correnti o carte di credito.I servizi illegali che vengono messi in vendita online consentono agli utilizzatori, a fronte dellacquisto di un unico abbonamento, di accedere a tutti i canali delle televisioni pubbliche e private, inclusi i contenuti on demand. Infatti, tramite un canone mensile, che nella maggior parte dei casi varia tra i 10 e i 15 euro, possibile accedere a tutto il palinsesto delle principali piattaforme multimediali e audiovisive, che costituito da film, serie TV, documentari, ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.Tutto sembra quindi in termini di percezione molto conveniente e molto poco rischioso: in realt lutente sta solo barattando le proprie emozioni e passioni audiovisive, in cambio della messa a disposizione, inconsapevolmente, di quel patrimonio personale ed ambitissimo, rappresentato dai dati sensibili." - ha dichiarato, Segretario Generale FAPAV - "".- ha dichiarato, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attivit Culturali -