CG ENTERTAINMENT - Dal 3 aprile tante novità in home video

03/04/2019, 11:57

Tra i titoli distribuiti dadal 3 Aprile 2019 segnaliamo tre ritratti al femminile di tre donne diverse tra loro, ma accomunate da una grande determinazione:in “” di Benedikt Erlingsson Halla (Halldóra Geirharðsdóttir) combatte da sola, con caparbietà e coraggio, contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, facendo saltare centrali elettriche e fabbriche (in Dvd Tedora/CG) ;l’attrice premio Oscar® Alicia Vikander in “è Sophia, l’insoddisfatta sposa di un mercante nella Amsterdam del XVII secolo che dovrà lottare per il suo vero amore, Jan, un giovane e talentuoso pittore (in Dvd Mustang Entertainment);una strepitosa Cynthia Nixon interpreta la poetessa Emily Dickinson dagli anni della sua trasgressiva giovinezza alla vita adulta in” di Terence Davies (in Dvd Satine/CG).Tra le altre novità in uscita: “” l’emozionante road movie di Anne-Marie Jacir (in Dvd Satine/CG) e per la collana Cinema ad Arte arriva in Dvd e Blu Ray “” di Francesco Invernizzi, un viaggio tra le più prestigiose collezioni private di tutto il mondo.Per gli amanti delle emozioni forti riscopriamo: “”, il thriller erotico di Perfrancesco Campanella (in Dvd CG Entertainment), “” secondo capitolo della fortunata saga horror (in Dvd e Blu Ray CG/Sony HE), il sci-fi d’animazione “” di Christian Volckman (in Dvd e Blu Ray CG/Minerva) e il sci-fi con Milla Jovovich “” di Kurt Wimmer (in Dvd e Blu Ray CG/Sony HE).Tornano finalmente disponibili in Home Video grazie a Mustang Entertainment: “, il film cult degli Articolo 31 con J-Ax e DJ Jad, dai produttori de "", la commedia di e con Carlo Verdone “”, “” di Luciano Salce con Monica Vitti e Ugo Tognazzi e “” il toccante affresco sulla società italiana con Mariangela Melato, firmato dal maestro Mario Monicelli.