LA PARABIAGO CHE SALE - Una rassegna per ripensare alla città

31/03/2019, 08:41

è una rassegna organizzata da Comune di Parabiago e Fondazione Cineteca Italiana per creare partecipazione e dibattito tra i cittadini nel ripensare al centro storico della città.Una rassegna cinematografica che ha il compito di mostrare, raccontare, ma anche stimolare riflessioni in tema urbano imparando anche da documentari e film di settore. Il progetto viaggerà parallelamente al concorso di idee realizzato dall’Amministrazione comunale di Parabiago con la Triennale di Milano e Urban Center Milano.La rassegna cinematografica, strutturata da Fondazione Cineteca Italiana, propone ritratti di grandi architetti, designer e storici dell’arte (Gae Aulenti, Norman Foster, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Tadao Ando, Vico Magistretti, Gillo Dorfles), film che affrontano il tema dell’architettura, come La fonte meravigliosa di King Vidor, Il nuovo appartamento di Hans Richter e Playtime – Tempo di divertimento di Jacques Tati, documentari sulla Milano del boom economico, come Milano Vive di Mario Milani e Capitani d’industria: Pirelli. Intervista a Giò Ponti di Giulio Macchi, oltre a un incontro con l’architetto e artista Ugo La Pietra.Il progetto prevede inoltre un evento Live con il Cinemobile Fiat 618, il furgone utilizzato dall’Istituto Luce durante il regime fascista per il servizio di informazione della Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana, restaurato da Regione Lombardia e custodito al MIC - Museo Interattivo del Cinema, che per l’occasione proietterà due film con protagonista Buster Keaton alle prese con la prima domotica: One Week e Electric House..” - ha dichiarato, Sindaco della Città di Parabiago.Dal 5 aprile 2019 al Comune di Parabiago e dal 30 aprile al MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano.