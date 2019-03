FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO E SIA - Accordo per la promozione della cinematografia italiana e argentina

22/03/2019, 11:51

Accordo di cooperazione tra la Fondazione Ente dello Spettacolo, realt di emanazione della CEI impegnata nella promozione e valorizzazione della cultura cinematografica in Italia e nel mondo, e Societ Italia Argentina, associazione che lavora per la maggior diffusione della cultura italiana in Argentina e di quella argentina in Italia.Lintesa, che verr siglata ufficialmente gioved 28 marzo, ore 12, presso la sede dellAmbasciata di Argentina in Italia, alla presenza dellambasciatore Tomas Ferrari, del Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo mons. Davide Milani e del Presidente della Societ Italia Argentina Giorgio De Lorenzi, prevede una serie di azioni volte a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra Italia e Argentina attraverso la promozione delle cinematografie nazionali, la valorizzazione dei talenti, la diffusione del patrimonio artistico e culturale audiovisivo.LItalia, forte del suo inestimabile patrimonio cinematografico, da sempre uno dei paesi di riferimento per la cinematografia argentina. Dal canto suo la cinematografia argentina ha mostrato negli ultimi anni una vitalit e unispirazione che ha permesso ad alcune opere nazionali di varcare i confini e di imporsi sulla scena internazionale. Le parti firmatarie faciliteranno e potenzieranno questo fervore artistico mettendo in campo tutta una serie di iniziative mirate.