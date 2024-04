MIGNOLO - Disponibile sulle piattaforme di streaming Amazon, Apple TV e Google Play

18/04/2024, 10:26

MIGNOLO, il cortometraggio diretto da Gianluca Granocchia, che vede protagonista un inedito Francesco Gheghi, è da oggi disponibile sulle piattaforme di streaming Amazon, Apple TV e Google Play.", spiega il regista. ""." è un piccolo grande racconto sulla società odierna vista attraverso gli occhi dei suoi giovani: ragazzi che, in mezzo a mille emozioni, non riescono più a identificarne nessuna. Ecco che allora ci si nasconde dietro una maschera, per provare di saper essere qualcosa, se non qualcuno.Prodotto da Image Hunters, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, Mignolo sarà distribuito in Italia da Pathos Distribution, realtà che ha come mission la diffusione di cortometraggi e documentari nei festival e attraverso le TV.