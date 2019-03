CORTINAMETRAGGIO 14 - Al via il festival con tanti ospiti

Martina Colombari



14/03/2019, 13:29

Conto alla rovescia per la XIV edizione diil festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, che si terr a Cortina dal 18 al 24 marzo 2019, ideato e diretto da Maddalena Mayneri che questanno ha registrato unaffluenza record con oltre 670 progetti tra cortometraggi e videoclip musicali arrivati in selezione.Tra gli attesissimi ospiti che arriveranno anche Carolina Crescentini, nella giuria Cortometraggi, Martina Colombari, Andrea Bosca, Irene Ferri, Pilar Fogliati, Paola Minaccioni, Isabel Russinova, Ariella Reggio, Giorgio Marchesi.Molti anche gli ospiti attesi sul fronte musicale. Tra loro Yuman, il ventiquattrenne cantante per met di origini italiane e per met capoverdiane che compone e scrive in inglese; il cantautore Edoardo De Angelis che al Festival presenter il suo nuovo libro La gara dei sogni, edito da Arcana. Nella giuria del Premio alla Miglior Colonna Sonora spiccano lattrice Anna Ferzetti insieme alla cantante Marianne Mirage, al compositore Andrea Guerra, al co-fondatore di Plug-In Music Srl Alessandro Micalizzi e alla giornalista Emanuela Castellini.Ospite donore della XIV edizione della kermesse sar Barbara Bouchet, icona incontrastata del cinema italiano anni 70 e protagonista di unintera stagione del nostro cinema.Tra gli appuntamenti da non perdere a2019 larrivo di Daniele Luchetti che terr il workshop organizzato dal Festival in collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, nellambito del progetto CSC Lab.Da questanno inoltre il Festival celebra la suggestiva cornice che da 14 anni ospita il festival grazie al progettoche realizza, per la prima volta, una nuova esperienza in Virtual Reality. Il progetto si svolger in collaborazione con la Cooperativa di Cortina dove il pubblico potr visionare i corti di Rai Cinema Channel e della West 46th Films realizzati mediante innovativi sistemi di ripresa in soggettiva a 360 e riprese aeree. Il pubblico attraverso luso dei visori potr immergersi nei meravigliosi paesaggi di Cortina D'Ampezzo e viverli in prima persona, godendosi cos unesperienza unica attraverso le immagini realizzate da Alessandro Parrello. Il tutto sar possibile grazie allapporto tecnico di West 46th Films, societ specializzata in realt virtuale 3D e nel video mapping 3D, a testimoniare lattenzione di Cortinametraggio verso le ultime tecnologie.Tra gli altri appuntamenti di rilievo del festival il workshop sulin collaborazione con Rai Pubblicit dedicato e aperto alle aziende e moderato dallavvocato Valentina Noce vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto. Il workshop affiancher la vetrina dedicata al Branded Entertainment, un nuovo tipo di comunicazione pubblicitaria.Atteso anche lincontro sui diritti degli artisti con il Nuovo IMAIE, la collecting che gestisce i diritti degli artisti interpreti o esecutori, previsto sabato 23. Da non perdere il live painting con lartista Endless che venerd 22 realizzer insieme agli studenti un murales che rimarr ad abbellire Cortina anche dopo il Festival. Sempre venerd 22 alla Galleria Contemporary & Co. ci sar spazio anche per la magia con Walter Di Francesco ma bisogna scordarsi il cilindro, le colombe e i conigli che appaiono miracolosamente per qualcosa di completamente diverso. Walter Di Francesco sar ospite di Cortinametraggio per lintera durata del festival.Spazio come di consueto alle presentazioni di libri. Marted 19 Isabel Russinova presenter il suo romanzo La Regina delle rose edito da Armando Curcio, gioved 21 sar Jenny De Nucci che ad oggi vanta oltre 1 milione di followers su Instagram, ha pubblicato un libro, e ha fatto parte del cast di Un Passo dal Cielo a presentare il suo Girls, siamo tutte regine edito da De Agostini mentre sabato 23 sar la volta del cantautore Edoardo De Angelis.A presentare le serate del festival Roberto Ciufoli con Stefano Amadio, direttore di Cinemaitaliano.info e Elettra Mallaby, premio miglior talento emergente Regione del Veneto a Cortinametraggio 2018.Questanno ogni serata sar dedicata ad unopera prima di lungometraggio, a ribadire la vocazione allo scouting del Festival e lo sguardo attento agli autori che hanno mosso i primi passi cinematografici proprio a Cortina. Luned 18 ci sar la proiezione di In viaggio con Adele di Alessandro Capitani presente al Festival, vincitore di Cortinametraggio e del David di Donatello con il corto Bellissima. Marted 19 sar proiettato Un giorno allimprovviso di Ciro D'Emilio presente alla serata insieme alla protagonista Anna Foglietta. Mercoled 20 ci sar La partita di Francesco Carnesecchi che aveva esordito proprio a Cortina con lomonimo corto e che sar presente al Festival insieme al protagonista Francesco Pannofino, preceduto dal dibattito La lunghezza dei corti moderato da Gianni Ippoliti. Gioved 21 Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire e infine venerd 22 sar la volta di Sono Gassman! Vittorio Re Della Commedia il doc. di Fabrizio Corallo, che sar presente alla kermesse e che ha vinto di recente il Nastro dArgento come Miglior documentario per la sezione Spettacolo.La sezione Cortometraggi, diretta come sempre da Vincenzo Scuccimarra, ha 21 opere in concorso che si muovono tra commedie intelligenti che gettano lo sguardo sulla realt quotidiana e i problemi che la caratterizzano e corti legati al tema dellintegrazione come espressione di una societ che sempre pi si fa multietnica.A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria i registi Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, vincitori lo scorso anno a Cortina con Cani di razza, Carolina Crescentini, Ricky Tognazzi, Tosca DAquino e Roberta Beta.22 i titoli selezionati fra i ben 150 arrivati nella sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alem che annuncia: La novit sostanziale di questedizione quella di aver allargato la proposta anche ai video mainstream, quelli di artisti affermati e con budget pi sostanziosi, creando di fatto due vere e proprie sezioni di concorso: mainstream e underground. E due saranno anche i premi al Miglior Videoclip Underground Italo e Miglior Videoclip Mainstream I Santi Di Diso. Tra i videoclip in concorso spiccano grandi nomi della scena musicale italiana tra indipendenti e autori gi acclamati. Chiamati a giudicare i videoclip musicali con Simona Izzo, lattore Daniele Liotti, la webstar Jenny de Nucci, la giovane regista e produttrice Sarah Tognazzi e il produttore discografico Alberto Quartana fondatore di Leave Music.Accanto alle sezioni Cortometraggi e Videoclip Musicali, la novit Corti in sala in partnership con Vision Distribution per corti di durata non superiore ai 5 minuti. Chiamati a giudicare il Miglior Corto in sala Fabio De Luigi insieme a Margherita Amedei di Sky e Laura Mirabella e Davide Novelli di Vision. Confermata la seconda edizione del Premio Medusa per il Miglior Soggetto in partnership con Medusa Film, a confermare lapertura del Festival ai lungometraggi. La giuria sar composta dal regista Paolo Genovese, dallattrice Cristiana Capotondi, dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone, dalla giornalista Lavinia Farnese e dalla story editor di Medusa Film Lucia Cereda.Tra i premi del Festival quello al Miglior Corto Assoluto, che un premio in denaro, il Premio del Pubblico che andr al Miglior Corto Farecantine, la Miglior Fotografia Mia Bag, il Miglior Attore e Attrice Dolomia, la Miglior Colonna Sonora Universal Music Publishing Group e i Migliori Dialoghi Cinemaitaliano.Info.Sono previsti, inoltre, una serie di premi speciali per le varie sezioni. Anche per ledizione 2019 continua la collaborazione con lAnec-Fice per la distribuzione di un corto in 450 sale cinematografiche dessai. Il premio in denaro Rai Cinema Channel sar assegnato al Corto pi web tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare lefficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godr della visibilit su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. Il Miglior Corto Commedia sar consegnato dallospite donore di questanno Barbara Bouchet. Menzoni Speciali saranno date da Augustus Color, Bagus e Theresianer.