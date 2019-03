DAFNE - Al cinema dal 21 marzo

Dafne



Vincitore del Premio FIPRESCI nella sezione Panorama dell'ultima Berlinale, "" di Federico Bondi arriva nelle sale italiane dal 21 marzo 2019, Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down.Dafne (interpretatata dall'esordiente) ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi () e Maria (). Limprovvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione. Grazie allaffetto di chi le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di Maria, e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto luno dellaltra." - racconta il regista- ""." - aggiungono i produttori- "".Prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, "" una produzione Vivo film con Rai Cinema, con il contributo di MiBAC Direzione Generale Cinema, realizzato nel Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, con il supporto di Unicoop Firenze e Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio di AIPD Associazione Italiana Persone Down e Comitato Siblings Onlus Fratelli e sorelle di persone con disabilit.Distribuzione italiana: Istituto Luce Cinecitt