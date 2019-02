ALBE - A LIFE BEYOUND EARTH - Due giornate al Farnese

14/02/2019, 18:36

Si tengono a Roma, presso il Cinema Farnese (Campo d Fiori 56),, le proiezioni del docufilm, diretto da Elisa Fuksas (Nina), scritto dalla regista con Tommaso Fagioli. Le proiezioni si terranno in entrambe le giornate alle ore 16:00 e alle ore 21:40 e la seconda proiezione del 18 febbraio sar presentata in sala dalla regista e dal co-sceneggiatore Tommaso Fagioli. Il film prodotto da Ring, K48, Matrioska, TamgramFilm, Rai Cinema e Fandango e si avvale della fotografia di Emanuele Zarlenga, del montaggio di Marco Signoretti e delle musiche originali di Riccardo Amorese. ALBE, gi in concorso al Biografilm Festival e al Molise Film Festival, inizier quindi un tour italiano, distribuito da K48, che far tappa, prossimamente, al Cinema Beltrade di Milano, mercoled 20 febbraio e presso il Cinema La Compagnia di Firenze dal 21 al 24 febbraio.il racconto in chiave pop di sette persone di Roma e dintorni che condividono passioni ed esperienze di contattismo, ufologia e spiritualit cosmica. Sono normalissimi cittadini al di sopra di ogni sospetto, eppure si considerano dei ricercatori speciali, a loro modo pionieri di una nuova consapevolezza che sono convinti arriver dallo spazio. ALBE il nome del gruppo che hanno creato per poter condividere esperienze, pensieri e umori, con la certezza di non essere presi per pazzi. Tra sedute spiritiche in contatto con esseri astrali, esorcismi extraterrestri, caccia agli Orbs e sessioni di sky-watching, il gruppo in costante di prove e segnali, anche con laiuto dellirrinunciabile telefonino. In controcanto, la regista Elisa Fuksas conduce una ricerca personale tra scienza e fede su temi analoghi parlando con religiosi, astrofisici, e con Carlo, alieno-umano, un autentico 'Marziano a Roma', cercando di dare risposta alla domanda: Siamo soli nellUniverso?