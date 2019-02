HELLS BELLS SPELEO AWARD 2019 - Nove film di speleologia in concorso

Alpi Giulie Cinema - Genti e Montagne



Marted 26 febbraio 2019 al Teatro Miela di Trieste, dalle ore 18.00 alle 23.00, con premiazioni ore 20.30, si terr, all'interno della venticinquesima edizione dell', l'Il concorso, dedicato specificamente a documentari, reportage e fiction di speleologia, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan gruppo della Societ Alpina delle Giulie, Sezione CAI Trieste, giunto allottava edizione.Queste le opere in concorso:- 35 YEARS OF PROTEUS ON FILM di Ciril Mlinar Cic (Slovenia 10)- POZZO DELLA NEVE, IL NUOVO FONDO di Pino Antonini e Sandro Mariani (Italia 9)- 40 ANNI DI PROGRESSIONE di Antonio Giacomin (Italia 6)- CHUNKS OF ICE di Michele Colucci (Italia 4)- POZZO TRIESTE di Antonio Giacomin (Italia 6)- LUCI NEL BUIO di Claudia Crema (Italia 40)- PROGETTO C3 di Manlio Roseano e Davide Capello (Italia 16)- LA MAGRA, IL COLLETTORE SEGRETO DEGLI ALBURNI di Pino Antonini e Vito Buongiorno (Italia 15)- PALAWAN, IL FIUME MISTERIOSO di Alexis Barbier-Bouvet (Francia 52)Interverranno alla rassegna alcuni autori e protagonisti dei documentari, tra cui Francesco Sauro (Universit di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali La Venta), Antonio de Vivo (capo spedizione a Palawan La Venta), Renato R. Colucci (CNR, leader scientifico del progetto C3), per un breve scambio di idee ed opinioni con il pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra speleologia esplorativa e scienza.