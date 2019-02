FOREING OFFICE - "Tramonto"

Tramonto, al cinema 4-5-6 febbraio 2019



03/02/2019, 11:33

Ambientato nella Budapest dellimpero austro-ungarico in declino, corre lanno 1913, si intuisce che movimenti irredentisti antiaustriaci, lavorano nellombra per destabilizzare quello che il regno della monarchia danubiana. Si parla di nobili uccisi dopo essere stati torturati e di un giro di modiste che vengono addestrate per servire alla corte austriaca.In una sovrapposizione di lingue, gli attori comunicano a monosillabi e grugniti, il regista e sceneggiatore Nemes ( premio Oscar 2016) raramente fa dare una risposta coerente alla domanda posta. Vuole porre lo spettatore nellottica del tumulto sociale e politico dellepoca? Vuole immergerlo nel caos del labirintico percorso dellEuropa del tutti contro tutti, del non fidarti di nessuno, insomma, vuole far rivivere quel mistero che aleggia intorno alla vita della protagonista?Sinceramente la sua intenzione si intuisce non grazie alle lunghissime due ore e venti del film, ma dalla lettura della scheda esplicativa in cui racconta che ha voluto scrivere questa storia per richiamare lattenzione dello spettatore mostrando il barlume di un mondo senza farlo vedere completamente, immergendosi nel mondo di una creatura apparentemente ingenua e innocente che dettaglio dopo dettaglio si trasformer nella storia sempre pi buia di un declino.La protagonista Irisz Leiter (), figlia dei Leiter, i cappellai pi famosi di Budapest, torna in citt alla ricerca del suo passato. Non ricorda nulla della sua famiglia perch a due anni viene mandata in un istituto per orfane dopo la misteriosa morte dei suoi genitori nel rogo della azienda di famiglia e poi a dodici viene spedita a Trieste ad imparare larte della modista di cappelli in una famosa azienda locale. Avendo perduto totalmente le notizie della sua famiglia, ormai ventenne, torna a Budapest con lintenzione di capire e va direttamente nel grande negozio di cappelli che apparteneva ai suoi genitori dove non viene ben accolta, si rivolge al Sig. Brill () nuovo proprietario ed ex impiegato della famosa cappelleria Leiter, che per, non gradisce la sua presenza nellazienda e amabilmente cerca di rispedirla a Trieste per togliersela di torno.Irisz non demorde, torna sui suoi passi e si ripresenta durante un grande ed atteso evento organizzato in occasione della visita dei sovrani dAustria alla cappelleria, per acquistare i cappelli (e forse per altro tipo di affari?). Riesce a ricucire una specie di strano rapporto con Brill, che forse colto da rimorso, le permette di alloggiare nella ex casa di famiglia ora adibita ad alloggio per le svariate modiste che lavorano ai cappelli, con le quali Irisz non avr mai un rapporto di simpatia. Sempre nella spasmodica ricerca di s stessa e del suo passato, viene a sapere che forse ha un fratello maggiore che non ricorda. Percorre in lungo e in largo la citt, sudata e sfatta dal caldo eccezionale di quei giorni, le confermano lesistenza di un fratello, ma si rifiutano di parlargli di lui, anche qui, per lo spettatore, duro riuscire a capire chi sia e perch nessuno ne vuole parlare. Pare sia un assassino, ha ucciso brutalmente un conte, per motivi legati ai suoi legami con gli Asburgo, ad affari loschi mischiati con le rivolte politiche che scateneranno da l a breve laStravolta da questo pensiero fisso che la rende quasi autistica, Irisz si comporta stranamente, infatti per tutto il film di rado risponde a ci che le viene chiesto o fa quello che le viene detto di fare: ammutolisce spesso con lo sguardo fisso e anche quando trova la persona giusta per poter chiedere notizie precise, non chiede. Quando invece chiede, nessuno risponde in maniera coerente alla sua domanda.Come ci spiega il regista una inquietudine profonda, la sensazione vagante che qualcosa di nefasto, magari unapocalisse, stia per accadere... Lepoca di unattesa quasi biblica ...E infatti limpressione che si ha del film di unopera ostentatamente interminabile dove le tante domande senza risposta lasciano il tempo che trovano. Ma questo lobiettivo dellautore, precisamente rispondente al suo progetto, tant che ci informa: lo spettatore immerso in un labirintico percorso personale, irto di ostacoli ...Brava, stranita ed allucinata al punto giusto.Ottimoattore romeno in grado di recitare in russo, inglese, francese e italiano, considerato uno dei migliori caratteristi d Europa, vincitore di parecchi premi internazionali: Cannes 2009, Orso dOro a Berlino 2013 oltre a varie nomination nei maggiori Festival mondiali.