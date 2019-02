IL SENSO DELLA BELLEZZA - Su Rai Storia il 2 febbraio per il ciclo "Documentari d'Autore"

Una scena di "Il Senso della Bellezza"



Un viaggio nella scienza. Lo propone il nuovo appuntamento con Documentari dAutore, in onda sabato 2 febbraio 2019 alle 23.10 su Rai Storia. A pochi anni dalla sensazionale scoperta del "Bosone di Higgs", il CERN alla vigilia di un nuovo, eccezionale esperimento che , allo stesso tempo, un viaggio nel tempo pi lontano e nello spazio pi piccolo che possiamo immaginare. Cos, linfinitamente piccolo e la vastit dell'universo schiudono le porte di un territorio invisibile, dove gli scienziati sono guidati da qualcosa che li accomuna agli artisti. Tra queste donne e questi uomini alcuni credono in Dio, altri credono solo negli esperimenti e nel dubbio. Ma nella loro ricerca della verit, tutti loro sono in ascolto di un elusivo sesto o settimo senso: il senso della bellezza. Un percorso che mette in comunicazione uno dei pi affascinanti luoghi di eccellenza scientifica con la storia dell'arte e la riflessione sulla bellezza, attraverso incontri ed interviste con fisici, matematici, storici dell'arte e filosofi.