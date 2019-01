CINEMA STENSEN - Record: 45mila spettatori nel 2018

Il Cinema Stensen a Firenze



29/01/2019, 11:39

45mila biglietti staccati nel 2018, pari al 7 per cento in pi rispetto al 2017. Ildi Firenze registra il miglior risultato da quando diventato cinema dessai (nel 2013, quando i biglietti arrivavano a malapena a 30.000). Un dato positivo importante che va in controtendenza rispetto allandamento dei cinema fiorentini e italiani. Nello stesso periodo, tra 2017 e 2018, i biglietti staccati a livello fiorentino sono diminuiti dell1,53 per cento (dati Cinetel), con poche, virtuose eccezioni, tra le quali si segnala anche il +9% di SpazioUno. Dati in negativo anche a livello italiano, dove i biglietti staccati nel 2017 sono stati 92 milioni, mentre quelli nel 2018 sono stati 85 milioni." ha detto il direttore della Fondazione Stensen".I film che hanno registrato il maggior numero di presenze nel 2018 allosono stati: Morto Stalin se ne fa un altro, satira sul potere e il totalitarismo che parte dalla morte di Stalin per raccontare la guerra che si scatena per la successione; Visages Villages, documentario on the road che racconta lincontro tra la regista Agns Varda e JR, street artist; Il verdetto, tratto dal libro La ballata di Adam Henry, storia di un diciassettenne testimone di Geova affetto da leucemia che rifiuta la trasfusione di sangue per seguire i precetti della sua religione. E poi Roma, il pluricandidato agli Oscar, proiettato nel periodo natalizio e tuttora in visione allo Stensen.Un anno particolarmente importante per la, tanto che il direttore, nella nuova categoria Cultura e Societ. Crocchiola rappresenta Firenze insieme a Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana) e Gianluca Guzzo (Mymovies.it) in questa nuova sezione della giuria.