DEGAS - PASSIONE E PERFEZIONE - Le sale UCI

Degas Passione e Perfezione



18/01/2019, 12:43

Dal 28 al 30 gennaio nelle multisala del circuito UCI Cinemas inizia la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital con "", il docufilm diretto da David Bickerstaff che offre una visione unica sulla vita personale e creativa del grande pittore.Il lungometraggio porta lo spettatore nelle sale del Fitzwilliam Museum di Cambridge, sede della pi ampia collezione di Degas del Regno Unito, per poi spostarsi a Parigi e in Italia, dove Degas trascorse gli anni della formazione e dove ebbe modo di ricongiungersi anche col nonno paterno, Ren Hilaire De Gas, trasferitosi a Napoli a seguito della Rivoluzione francese. Il regista mostra lossessiva ricerca della perfezione di Degas attraverso la sperimentazione di nuove tecniche e lo studio dei maestri del passato, tra cui artisti del Rinascimento italiano e pittori contemporanei come Ingres e Delacroix. Uno studio che cominci sin dal suo personale Grand Tour in Italia e che si svilupp anno dopo anno grazie alle continue frequentazione di gallerie e musei parigini, primo tra tutti il Louvre.Per raccontare il quotidiano che tanto lo colpiva - la vita nei caff parigini (dal celebre Caf Guerbois al Nouvelle Athnes), le corse di cavalli, i ritratti di famiglia, i nudi femminili - Degas non si limit alla pittura ma realizz anche numerose statue. Saranno queste sculture, assieme allo studio di alcuni dei suoi quadri pi celebri, ai racconti di chi gli stava vicino e alle sue stesse lettere a rivelare la complessa interiorit di uno degli artisti pi influenti e amati dellimpressionismo.Le multisala che proietteranno "" dal 28 al 30 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 28 e 29 gennaio alle 20:00 e il 30 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni il 28 e 29 gennaio alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter levento il 29 gennaio alle 20:00. UCI Piacenza proietter levento il 29 gennaio alle 20:00 e il 30 gennaio alle 18:00 e alle 20:00.