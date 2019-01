IO SONO MIA - Le sale UCI

Una scena di "Io sono Mia"



11/01/2019, 12:16

Dal 14 al 16 gennaio 2019 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva "", il biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction, distribuito da Nexo Digital, diretto da Riccardo Donna, scritto da Monica Rametta e interpretato da Serena Rossi.Le multisala UCI che proietteranno Io Sono Mia dal 14 al 16 gennaio alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto SantElpidio, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 14 e 15 gennaio alle 20:00 sono invece: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter il contenuto il 15 gennaio alle 20:00, UCI Piacenza lo far il 15 e 16 gennaio allo stesso orario.