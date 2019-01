ROTTERDAM IFF 48 - In concorso la coproduzione italo-belga "Coureur"

Niels Willaerts e Fortunato Cerlino in "Coureur"



05/01/2019, 09:00

", coproduzione italo-belga ed esordio alla regia di, verr presentato in anteprima internazionale allin concorso nella sezioneNel cast internazionale Niels Willaerts, qui al suo esordio, Fortunato Cerlino, Nicola Rignanese, Koen De Graeve (The Misfortunates) e Karlijn Sileghem (Home).Felix Vereecke cresciuto seguendo il modello del padre, un veterano del ciclismo amatoriale, familiarizzando con un mondo di droga e violenza. Quando Felix inizia il suo percorso verso il professionismo, cerca di emanciparsi dal padre allontanandosi da quella che sente come una figura soffocante. Per questo accetta la proposta di andare in Italia, la terra promessa per il ciclismo giovanile. Ma la voglia di vincere a ogni costo rischier di compromettere la sua salute e la sua carriera.Alcune delle scene pi spettacolari di "" sono state girate in Italia, tra gli splendidi borghi e paesaggi dellAlto Adige (Egna) e del Friuli-Venezia Giulia (Palmanova). Il film stato realizzato con il sostegno di IDM Sdtirol Alto Adige Film Fund & Commission, Friuli-Venezia Giulia Film Commission, Flanders Audiovisual Fund (VAF), Le Centre du Cinma et de lAudiovisuel de la Fdration Wallonie-Bruxelles, Screen Flanders, Canvas, RTBF." una coproduzione tra le belghe CZAR e Climax Films, e Kino produzioni. Le vendite internazionali sono affidate alla societ indipendente Intramovies.