THIRD - Terminate a Lucca le riprese del corto

Melania Dalla Costa



28/12/2018, 20:37

Concluse le riprese di "", il nuovo corto dicon l'attriceha debuttato ad aprile 2018 con il corto "", ottenendo sin da subito successo e consensi di critica e stampa. "", nel 2018, ha ottenuto premi su premi, vincendo al Los Angeles Film Awards il premio per la best narrative shorts, e arrivando in semifinale non solo al Prisma Indipendent Film Festival e al Los Angeles Cine Fest ma anche al recente Colorlab Summer Shorts di Rockville.Dopo le soddisfazioni ottenute, Alberto pronto a stupire nuovamente il pubblico con il corto "", scegliendo come protagonista assoluta la poliedrica e affascinante attrice Melania Dalla Costa., celebre per aver interpretato serie cult come "Un posto al sole" e "Immaturi", sale alla ribalta questanno come protagonista al cinema del film "Stato Di Ebbrezza", basato su una storia vera, che ha fatto discutere perch tratta il tema della droga e della rehab. Linterpretazione distata paragonata, dalla critica, a quella di Angelina Jolie in "Ragazze Interotte", che la ricorda anche per immagine. LOfficiel Italia, la rivista pi celebre al mondo della moda, la consacra la nuova Star Italiana del cinema." racconta la storia di un affascinante medico legale di nome Camilla a cui viene brutalmente scombussolata la vita quando sua sorella viene brutalmente uccisa. L'evento sconvolge l'anima di Camilla che si ritrova improvvisamente costretta a fare i conti con la solitudine, la paura, l'oscurit. Il male prende il sopravvento e Camilla non si sente pi al sicuro, nemmeno tra le mura di casa.indaga nuovamente sulla paura, uno degli elementi pi puri e violenti che il nostro cervello e il nostro corpo possano provare. Con "" si prepara a scavare nel fondo dell'anima dove si nasconde la solitudine pi profonda e l'eterna lotta tra il bene e il male.Le riprese del corto si svolte a Lucca, in Toscana, nelle prime settimane di dicembre." uscir in primavera 2019.