CINEBUS - A Roma e Milano il festival cinematografico on the road

Proiezioni, dibattiti, incontri, casting e masterclass a bordo di un truck. Torna, il primo festival cinematografico on the road che porter nelle piazze le attivit targate Social World Film Festival. "" cos il regista e produttore". Il CineBus far tappa venerd 21 dicembre a Napoli in Piazza dei Martiri dalle 11.30 alle 20.30 e domenica 23 dicembre a Roma in Piazza del Popolo dalle 11.30 alle 20.30.Verranno proiettate opere provenienti da tutto il mondo vincitrici dellultima edizione delalla presenza dei registi, autori, produttori e attori. I lavori saranno valutati da giurie composta da studenti ed esperti di cinema che attribuiranno i premi CineBus alle categorie lungometraggio, documentario e cortometraggio, Smile e Screen-play.Spazio a masterclass di regia, linguaggio cinematografico, recitazione, ma anche coreografia, yoga, lotta e armi per il training dellattore, e a street casting a cura di PM5 Talent, Paradise Pictures e il casting director Emanuele Donadio alla ricerca di nuovi volti per il cinema e la tv. Verranno inoltre presentati il romanzoe lAnnuario del Cinema Breve editi da Cinema Edizioni. E ancora, realt virtuale con spot e opere VR 360 3D, cinema in verticale, Young Film Market e Stati Generali del Cinema Giovane e Indipendente.A bordo verranno effettuate le riprese dello spot per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo in collaborazione con il Consiglio Regionale della Campania Forum Regionale della Campania. Incontro su curiosit e retroscena delle scenografie delle tre serie televisive made in Campania di maggior successo (Lamica geniale, I Bastardi di Pizzofalcone e Gomorra La Serie), a cura della Film Commission Regione Campania.Lingresso a tutte le attivit proposte per iltotalmente gratuito e libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili salvo per le masterclass che, seppur totalmente gratuite, necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected] Le attivit nel salotto buono della citt di Napoli, Piazza dei Martiri, vedranno la Sala Napoli Milionaria impegnata dalle ore 11.30 alle 13.30 per i cortometraggi della selezione Smile Anna & Bassam di Davide Rizzo (Italia - Lituania, 11), Balo di Marco di Gerlando e Ludovica Gibelli (Italia, 10), David troll di Antonio Costa (Italia, 15), Efficienza efficienza efficienza di Paolo Cavallari (Italia, 8), Hero complex di Mohamad Al-Yamani (Arabia Saudita USA, 7), Inclusion makes the world more vibrant di Genevieve Clay-Smith (Australia, 4), Once (in my life) di Francesco Colangelo (Italia, 26). Dalle 14 spazio anche a lungometraggi, corti e documentari della selezione CineBus Touch di Noel Harris (Canada, 15), Waterbabies di Andrew Simpson (UK, 11), Ahora es cuando es di Guido Mignogna (Argentina, 15), Il signor acciaio di Federico Cappabianca (Italia, 20), Terra bruciata di Luca Gianfrancesco (Italia, 97), Tom of Finland di Dome Karukoski, Mobile homes di Vladimir de Fontenay (Francia, 105).Mentre nella Sala Ricomincio da tre street casting alla ricerca di nuovi volti cinema e tv per tutta la giornata e dalle 15 la masterclass di linguaggio cinematografico a cura dellaiuto regia e casting director Emanuele Donadio.Le attivit dello Spazio Miseria e Nobilt prevedono tutta la giornata la realt virtuale, lo Youth Film Market e incontri con registi, autori, protagonisti. Dalle 14 il CineBus si trasforma in un teatro di posa con le riprese dello spot per il contrasto al cyberbullismo. Alle 15 via con le masterclass di recitazione televisiva e cinematografica a cura dellactor coach di Un posto al Sole Luciano Nozzolillo e del formatore Giuseppe Mastrocinque, hatha yoga per il training dell'attore a cura del maestro Riccardo Antonellini, tribal, danza e percussioni per il training dellattore a cura della coreografa Mariagrazia Sarandrea ed elementi di lotte e armi per la formazione cinematografica a cura del maestro Antonio Polito. Alle 17 lincontro a cura della Film Commission Regione Campania dedicato alla scenografia con un focus sulle location delle tre serie televisive made in Campania di maggior successo (Lamica geniale, I Bastardi di Pizzofalcone e Gomorra La Serie), svelando curiosit e retroscena inerenti il processo che sottende alle varie scelte delle ambientazioni e del loro adattamento. Alle ore 18,30 la presentazione del romanzo Le verit di Giuseppe Alessio Nuzzo, tratto dallomonimo film con Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik, Maria Grazia Cucinotta con letture a cura degli allievi dellUniversit del Cinema sede di Acerra e partecipazione degli attori e del cast tecnico del film. Per finire aperitivo natalizio per auguri di buone feste con incontri e dibattiti alla presenza di artisti protagonisti dellultima stagione cinematografica e televisiva italiana.Nel cuore di Roma in Piazza del Popolo, verranno proiettati nella Sala Napoli Milionaria dalle ore 11,30 Riccardo va allinferno di Roberta Torre (Italia, 90), Abcd di Daniele Morelli (Italia, 8), Peggie di Rosario Capozzolo (Italia USA, 9), Cristallo di Manuela Tempesta (Italia, 15), Un giorno alla volta by Carmelo Segreto (Italia, 13), e dalle 14,30 Volar di Bertha Gaztelumendi (Spagna, 70), ainhoa di Ivan Sainz-Pardo (Spagna, 19), Nowy Bronx (New Bronx) di Filip Ignatowicz (Polonia, 15), Laria sul viso di Simone Saponieri (Italia, 80) e Tulips: love, honour and a bycicle del Premio Oscar Mike Van Diem (Paesi Bassi, 90).Nella Sala Ricomincio da tre ci sar street casting alla ricerca di nuovi volti cinema e tv per tutta la giornata e dalle 15.30 la masterclass sugli elementi della regia cinematografica a cura del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo.Le attivit dello Spazio Miseria e Nobilt prevedono tutta la giornata la realt virtuale, lo Youth Film Market e incontri con registi, autori, protagonisti. Dalle 11,30 la masterclass sugli elementi della recitazione cinematografica a cura dellattore Fabrizio Nevola e del formatore Giuseppe Mastrocinque. Alle 12.30 la presentazione dellAnnuario del Cinema Breve a cura del giornalista Alessandro Savoia e del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, edito da Cinema Edizioni con la partecipazione di autori, rappresentanti, autorit. Dalle 16,30 la masterclass sugli elementi della tribal jazz per la formazione cinematografica a cura della coreografa e ricercatrice Mariagrazia Sarandrea. Alle 17 gli Stati Generali del cinema giovane e indipendente con la presentazione di progetti cinematografici giovani e indipendenti, incontro e dibattito con attori, registi e autori. Alle ore 18 dibattito sul cinema verticale e le nuove forme di espressione con proiezioni e incontri. A seguire la presentazione del romanzo Le verit di Giuseppe Alessio Nuzzo, tratto dallomonimo film con Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik, Maria Grazia Cucinotta con letture a cura degli allievi dellUniversit del Cinema sede di Acerra e partecipazione degli attori e del cast tecnico del film. Per finire aperitivo natalizio per auguri di buone feste con incontri e dibattiti alla presenza di artisti protagonisti dellultima stagione cinematografica e televisiva italiana, e le premiazioni delle selezioni competitive CineBus, Smile e Screen-play.