IL SOLE SULLA PELLE - Anteprima il 17 dicembre al Cinema Eden di Viareggio

Il Sole sulla Pelle



16/12/2018, 18:23

Con questo spirito i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29/06/2009, con la loro associazione, da circa 4 anni girano lItalia insieme allautore/registae allautore/produttore, fondatori della Caravanserraglio Film Factory.Il progetto di cinema sulla strage di Viareggio iniziato nel 2014 e nellanno successivo ha visto la realizzazione di un cortometraggio dal titolo(durata 12) che ha ottenuto diversi riconoscimenti (26 selezioni a festival nazionali ed internazionali e 9 premi) tra i quali la Menzione Speciale ai Nastri dArgento 2017.Gli autori della Caravanserraglio Film Factory nel 2018 hanno terminato la lavorazione del lungometraggio dal titolo, grazie al sostegno dellassociazione Il Mondo che Vorrei, alla Toscana Film Commission, al LAura Scuola di Cinema di Ostana e alle tante associazioni italiane e cittadini che hanno contribuito alla realizzazione del film-documentario con una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso. Il progetto cinematografico ha visto il sostegno anche di numerosi artisti, tra i quali Vinicio Capossela, Luca Bassanese, Stefano Florio, Chiara Rapaccini (RAP), Giorgio Diritti e Fredo Valla.Il 17 dicembre 2018, ore 20.30 il documentario Il sole sulla pelle sar presentato in anteprima nazionale a Viareggio presso il Cinema Eden.Per gennaio e febbraio 2019 sono gi programmate le nuove proiezioni del film con la presenza degli autori a Massa, Carrara, Sarzana, Firenze, Chioggia (VE) e Melendugno (LE). Il viaggio nelle sale del film continuer in altre citt italiane, Roma, Pisa, Genova ed altre ancora per ritornare a Viareggio in occasione dei 10 anni dalla strage ferroviaria.(autore/produttore) ha dichiarato -(autore/regista) ha commentatomostra la capacit di chi riuscito a trasformare il dolore e la rabbia in determinazione e coraggio per una battaglia di civilt. Viareggio sar la prima tappa del viaggio del film, che vedr i familiari impegnati in concomitanza anche nel Processo dAppello che ha avuto inizio il 13 novembre 2018 a Firenze.Teniamo a mente quanto ci ricorda un dialogo tra Marco Piagentini (presidente ass. Il Mondo che Vorrei) e Riccardo Antonini (ferroviere licenziato per essersi schierato dalla parte dei familiari):Marco - La battaglia di civilt ancora lunga e siamo solo al primo chilometro...Riccardo Antonini - ... e gli ultimi 195 metri saranno i pi duri!