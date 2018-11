Una scena del film "Polvere di Stelle"



18/11/2018, 10:48

Si svolger dal 27 aprile al 4 maggio 2019, ledizione del decennale del, presieduto dalla regista Margarethe von Trotta e ideato e diretto da Felice Laudadio. Oltre che nel Teatro Petruzzelli e nel Multicinema Galleria, il festival coinvolger anche altri teatri di Bari, a cominciare dal restaurato Teatro Margherita, e della Citt Metropolitana di Bari.A Ennio Morricone, che ha da poco compiuto 90 anni, il festival, con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la sua Cineteca Nazionale, regala un grande tributo composto da 44 film scelti fra gli oltre 520 titoli della sua immensa filmografia - da I basilischi di Lina Wertmller a Baara di Giuseppe Tornatore - da lui musicati.Per festeggiare il decennale, inoltre, tuttintorno al Teatro Petruzzelli, su grandi pannelli, una mostra fotografica sui personaggi coinvolti nei primi 10 anni (a partire dalledizione zero del 2009). Verranno invitati a Bari i vincitori delle sezioni competitive ospitate in passato ma anche molte personalit italiane e straniere del cinema e della cultura che nei primi dieci anni (dal 2009 in poi) hanno ricevuto il Federico Fellini Award e/o hanno tenuto le Lezioni di Cinema.Oltre alle consuete Lezioni di cinema mattutine, il Teatro Petruzzelli ospiter in concorso dodici film nella sezione pomeridiana Panorama internazionale, valutati da una giuria internazionale presieduta da un regista europeo, e sette film nella sezione serale Anteprime internazionali (non competitiva). Da segnalare che due film presentati lo scorso anno alsono stati designati per il Premio Oscar 2019 per il miglior film straniero: What will people say di Iram Haq per la Norvegia e La douleur di Emmanuel Finkiel per la Francia.Tra i grandi Eventi Speciali del2019 ci saranno la proiezione del film muto "" (1926) di Roberto Roberti (padre di Sergio Leone) con esecuzione dal vivo della cantante e attrice Lina Sastri - accompagnata da cinque musicisti - di canzoni della grande tradizione musicale napoletana; e la presentazione, con copia restaurata dalla Cineteca Nazionale del CSC e in anteprima mondiale, del film "" di Alberto Sordi con Monica Vitti, girato in parte a Bari, in particolare al Petruzzelli (interni ed esterni) nel 1973.Come ogni anno, il festival conferir ogni sera il prestigioso Federico Fellini Platinum Award For Cinematic Excellence - che riproduce in platino il profilo di Fellini disegnato da Ettore Scola - ad alcune importanti personalit del cinema e della cultura.Torna anche in queste edizione la sezione Cinema e Scienza, dal titolo, un ciclo di proiezioni che saranno seguite da un incontro con scienziati e specialisti del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, dellINGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dellINAF - Istituto Nazionale di Astrofisica.Da segnalare anchela retrospettiva di 14 film sul tema dellintolleranza e della violenza.Promosso dalla cattedra di Diritto internazionale della Facolt di Giurisprudenza dellUniversit degli Studi di Bari in preparazione un ciclo di 5 film storici che offriranno lo spunto, in sede di discussione successiva alle proiezioni, per affrontare lattualissima, tragica vicenda delle torture.Verranno inoltre organizzati alcuni laboratori intorno ai mestieri del cinema: Laboratorio di scenografia a cura dello scenografo Marco Dentici, di cui al Colonnato della Provincia verr proposta una mostra di scenografie; Laboratorio di costume a cura della costumista Lia Morandini; Laboratorio di regia e recitazione a cura del drammaturgo, regista e attore Amedeo Fago.