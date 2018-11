FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI DI ORVIETO III - I vincitori

Human Rights International Film Festival: Diritti a Orvieto



Anniversary di Angelica German Bozza

Motivazione: La menzione speciale per il messaggio di profonda umanit e positivit che scaturisce da questa storia per Anniversary di Angelica Germana Bozza



PREMIO ATTORI

Alessio Giustini Silvano Carpinelli e Federico Sangiusti di Sinn me moro

Motivazione: Un grazie a questo trio di personaggi, per la tragica ironia con cui cercano di tenere vivo il sogno del cinema!



La giuria della sezione lungometraggi della terza edizione dell', compsta da Wilma Labate, Niccol Fabi, Concita De Gregorio e Claudio Falconi ha assegnato i seguenti premi:Alla Salute di Brunella FilMotivazione: Con un linguaggio ironico, sempre lieve e a tratti crudele, mette in scena un sud del mondo, in cui lapertura e la comunit sono parte integrante della cura.Utilizzando un grammatica di ripresa social, capovolgendo lestetica del selfie in modo puntuale e sensibile, raccontano Il cancro, un tab che ciascuno di noi conosce, e che continua a suscitare paura, pudore e vergogna. Ultimo passo di una strada intrapresa gi quasi 40 anni fa, con minor levita, da Wenders.Attraverso la parola, che ci rende umani, Difino e Lila mostrano con coraggio, realismo e ironia la fatica necessaria per affrontare limpresa di approdare alla altra sponda del mare e del maleOltretutto, Difino, chef in cucina e nella vita, ci ricorda che il cibo, prima di essere spettacolo, la primitiva forma di cura e cultura condivisa, di cui come italiani siamo felicemente portatori sani.MY WAR di Julien FrchetteMotivazione: Menzione speciale giornalistica va ad un opera che documenta, in maniera pulita distaccata e scevra da ogni forma di giudizio, un fenomeno complesso duro e sconosciuto a larga parte del grande pubblico.Seguendo la vita di persone che si arruolano e combattono come volontari una guerra lontana, restituisce allo spettatore il bisogno attualissimo di aderire ad una causa, esorcizzando un vuoto generazionale esistenziale e sociale, in un tempo in cui, la ferocia e la violenza sono la norma.NINO MONTELEONE in BE KINDMotivazione: Allunanimit NINO MONTELEONE vince il premio come migliore attore protagonista in BE KIND, con laugurio che sia il suo esordio per la sua carriera da regista. Il suo sguardo intenso e candido lo guider lontano.Per i cortortometraggi, la giuria, formata da Vincenzo Madaro, Teresa Paoli, Samad Zarmandili, Emanuele Nespeca e Louis Siciliano Aluei ha assegnato i seguenti riconoscimenti:Breathing di farshid ayoobinejadMotivazione: Per l'incisivit e la poesia nel trattare una tematica universale come quella del lavoro sommerso, attraverso la riuscita alchimia tra immmagini, suoni e una drammaturgia rigorosa, il premio come miglior cortometraggio Breathing di Farshid Ayoobinejad.