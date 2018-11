TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 18 - CONVERSAZIONI ATOMICHE

04/11/2018, 20:00

Antonio Capellupo



Nell'era del terrapiattismo,delle scie chimiche e dell'ondata no-vax, in un momento storico in cui la sfiducia nei confronti della scienza la fa da padrona, fare divulgazione. e in modo intelligente, la risposta pi che giusta, quasi necessaria.In questa perfetta direzione va "" di, una sorta di commedia on the road, alla ricerca di risposte ai quesiti pi misteriosi e affascinanti della Natura, di cui lo stesso Farina, accompagnato da un giovane filmmaker, diventano i protagonisti.Dai neutrini alla materia oscura, dai buchi neri alle stelle, tanti sono gli argomenti esplorati dalla divertente e convincente coppia comica che conversa con scienziati e ricercatori, in un intreccio continuo di Scienza e Storia.Prodotto dall'Istituto Luce, il film si avvale di rare immagini d'archivio che permettono la costruzione del racconto della scoperta tra passato e presente, tra il bianco e nero di apparecchiature apparentemente tanto semplici da sembrare giocattoli, ai colori accesi o il grigio metallizzato di macchinari moderni, degni di un set di un blockbuster di fantascienza.Piacevole e leggero, ma al tempo stesso solido e ricco di riflessioni sul valore pi profondo della scienza,un'opera assolutamente riuscita, capace di abbracciare il pubblico pi ampio e, forse, anche quello pi scettico.