VENEZIA A NAPOLI VIII - Al via con Giorgio Ferrero e Toni D'Angelo

22/10/2018, 13:10

Al via domani, martedì 23 ottobre, l’ottava edizione di “”, la rassegna diretta da Antonella Di Nocera che porta in città oltre 40 film dal programma della 75. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia (posto unico 3 euro).In cartellone per la prima giornata al Cinema Astra l’anteprima di “The other side of the wind” di Orson Welles (ore 18,30), che arriva in esclusiva sul grande schermo prima della distribuzione su Netflix dal 2 novembre. L’ultimo lavoro incompiuto del regista americano, girato tra il 1970 e il 1976 e completato nel 2017 dal produttore Frank Marshall (direttore di produzione al tempo delle prime riprese), racconta del famoso cineasta J.J. “Jake” Hannaford (interpretato da John Huston) che ritorna a Hollywood, dopo anni di esilio volontario in Europa, con l’idea di portare a termine l’innovativo film che segnerà il suo ritorno. La proiezione sarà introdotta da Diego Del Pozzo, giornalista e critico, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli (il film sarà in replica venerdì 26 ottobre alle ore 21,30).Tra gli ospiti, il regista torinese Giorgio Ferrero e il direttore della fotografia e co-autore Federico Biasin che presentano il pluripremiato “Beautiful things” (Cinema Astra, ore 21,30), vincitore della Biennale College 2017 e, tra gli altri premi, miglior film al Copenaghen International Film Festival con un percorso straordinario di proiezioni internazionali. L’opera è una stordente sinfonia di grandiosa potenza visionaria, un viaggio nell’ossessione del consumo nel mondo contemporaneo. La proiezione sarà preceduta, alle ore 21, dal cortometraggio “Nessuno è innocente” di Toni D’Angelo, (Evento speciale alla Settimana della Critica di Venezia) con Salvatore Esposito, Riccardo Zinna e Loredana Simioli. Introducono Diego Nuzzo e Antonella Di Nocera che ricorderà l’attore di recente scomparso, sarà presente il regista. Nel pomeriggio, alle 17, “Aquarela” di Victor Kossakovsky, in collaborazione con il Goethe Institut. Presentano Antonella Di Nocera e la direttrice del Goethe Maria Carmen Morese.Quest’anno la manifestazione conferma anche la collaborazione con Istituto Luce per la sezione “Cinema svelato”, pillole dell’Archivio Storico Luce a cura di Nathalie Giacobino: 18 pillole sul cinema che saranno proiettate prima dei film. Dagli anni ’20 agli anni ’70, si potranno vedere curiosità fuori dal set (come l’arrivo in Italia di Audrey Hepburn o quello della coppia Lauren Bacall e Humphrey Bogart), il lavoro in sala di montaggio, effetti speciali, le acrobazie degli stuntman, prove tecniche del suono, riprese aeree e molto altro.La rassegna proseguirà fino al 28 ottobre e accoglierà oltre 30 ospiti, tra cui il maestro israeliano Amos Gitai, i registi italiani Roberto Andò, Alessio Cremonini, Valerio Mieli, Pippo Mezzapesa, Giovanna Taviani e la regista francese Sarah Marx, il critico cinematografico, saggista e autore televisivo Enrico Ghezzi, Renato Carpentieri e tanti altri.è diretto da Antonella Di Nocera, a cura di Parallelo 41, con il contributo della Regione Campania (L. R. 30/2016), in collaborazione con Biennale di Venezia- 75. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Coinor, Istituto Luce Cinecittà e Arci Movie. Numerose e propositive sono le collaborazioni estese che da sempre caratterizzano la rassegna: con Institut Français, Istituto Confucio Napoli, Goethe Institut Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate degli Autori, Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, Rassegna Sguardi Ostinati di Casalnuovo, Moby Dick, Astrea Sentimenti di giustizia. Con il patrocinio dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.