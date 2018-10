NON HO NIENTE DA PERDERE - In lavorazione a Torino

04/10/2018, 08:46

Sono in corso di svolgimento in Piemonte le riprese di, il Tv Movie diretto da Fabrizio Costa che vede protagonisti Carolina Crescentini ed Edoardo Pesce.Prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il progetto fa parte del ciclo di commedie per la tiv PURCHE FINISCA BENE.Le riprese hanno preso il via lo scorso 11 settembre e termineranno il prossimo 10 ottobre: quattro le settimane di lavorazione che - tra Torino e Castagneto Po - hanno impiegato circa 35 professionisti locali (dal primo assistente alla regia Matteo Bernardini, alla Casting Director Luana Velliscig, alla truccatrice Katia Lentini, oltre a 8 attori e ben 450 comparse piemontesi).Siamo lieti di avere accolto questo nuovo progetto targato Pepito, con cui gi in passato abbiamo proficuamente collaborato, e di aver saputo rispondere alle esigenze registiche di Fabrizio Costa e della troupe. Cos Paolo Manera, Direttore di Film Commission Torino Piemonte, commenta le riprese del Tv Movie che ha trovato in Villa Cimena il set ideale, aggiungendo che la residenza di Castagneto Po che ricopre un ruolo centrale nella storia - ha risposto egregiamente alle necessit della produzione, offrendo eleganza da un lato e un utile isolamento dallaltro.Il regista Fabrizio Costa conclude confermando anchegli che NON HO NIENTE DA PERDERE valorizza il Piemonte sotto svariati punti di vista: sotto il profilo delle location, individuate al fine di restituire il messaggio ecologista del film e sotto il profilo dei numerosi tecnici locali e degli attori che, dopo un lungo casting, hanno confermato grandi capacit.Le riprese hanno inoltre avuto luogo presso il Cto di Torino, La Loggia e Moncalieri, toccando per alcuni giorni anche la Villa dei Laghi allinterno del Parco La Mandria, dove stato allestito il quartier generale degli eco-terroristi.