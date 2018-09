IL BENE MIO - Il 3 ottobre al Cinema Paradiso di Amatrice

Una scena del film "Il Bene Mio"



30/09/2018, 10:04

In anteprima nazionale "" di Pippo Mezzapesa sarà presentato, il 3 ottobre 2018, ad Amatrice al Cinema Paradiso alle ore 19.00. Amatrice è un luogo simbolo di una tragedia recente e, senza speculazioni improprie, ma in un’ottica costruttiva di messaggio sociale e di sostegno, è sembrato un luogo quasi destinato per la presentazione alla cittadinanza de "Q, il film che racconta quanto sia importante tenere vivi, non solo i ricordi ma anche i luoghi che sono stati colpiti da disastri ambientali o da svuotamenti dovuti ad emigrazioni.Saranno presenti il regista e il cast.Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.Il film uscirà nelle sale il 4 ottobre, distribuito da Altre Storie.” - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Rai Cinema." - ha dettoAmministratore di Altre Storie." - ha dichiarato, Sindaco di Amatrice.Una comunità perduta, distrutta dal terremoto, e un uomo che vuole a tutti i costi difenderne il ricordo: Pippo Mezzapesa firma il suo secondo lungometraggio, Il bene mio, che è stato presentato in anteprima mondiale alla 15° edizione delle Giornate degli Autori come Evento Speciale Fuori Concorso. Protagonista del film è Sergio Rubini, nel ruolo di Elia, ultimo abitante del paese fantasma di Provvidenza, distrutto dal terremoto. Una voce fuori dal coro che non vuole abbandonare quelle strade deserte ma piene di ricordi, che non vuole dimenticare perché, solo attraverso la memoria, quella ferita profonda potrà forse rimarginarsi.