MILANO MOVIE WEEK - Il ruolo delle Film Commission

13/09/2018, 16:04

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano in collaborazione con Anteo, Fuoricinema e Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtŕ - presentano il Convegno “Il ruolo delle Film Commission: tra vocazione territoriale e coordinamento nazionale, tra impresa e cultura. Un patto possibile?”. Il convegno č inserito all’interno della Milano Movie Week, di cui č il primo appuntamento, e si terrŕ venerdě 14 settembre alle ore 14.30 a Milano, presso la sala Conferenze di Palazzo Reale, in Piazza del Duomo 14.Organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italian Film Commissions, il convegno coinvolge le realtŕ delle Film Commissions regionali diffuse su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di costituire uno spazio di riflessione e condivisione, anche alla luce dello scenario disegnato dalla Nuova Legge Cinema e Audiovisivo: un incontro che non vuole avere solo carattere informativo ma “creativo” e sinergico. L’audiovisivo č risorsa strategica e fondamentale per il nostro paese, per i singoli territori, cittŕ, piccoli centri. Risorsa che č volano economico, di crescita culturale, di rilancio per la costruzione dell’immaginario collettivo del terzo millennio. Nell’ottica di uno spirito nazionale che travalichi le frammentazioni regionali in tema di politiche per il cinema e per il territorio, l’incontro rappresenta l’opportunitŕ di un approfondimento del tema, occasione per condividere riflessioni, prospettive e modelli virtuosi, impostare politiche per il cinema e per il territorio, con l’obiettivo di mettere in rete le best practice sul territorio e di fare sistema a livello nazionale.Intervengono:Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di MilanoStefano Bruno Galli, Assessore alla Cultura Regione LombardiaRappresentante MIBACT: Bruno Zambardino, Responsabile Affari Europei e Portale Italy for MoviesStefania Ippoliti – Presidente Italian Film Commissions, Toscana Film CommissionPaolo Manera – Direttore Film Commission Torino PiemonteLuca Ferrario – Referente Trentino Film CommissionFabio Abagnato – Responsabile Emilia Romagna Film CommissionLuciano Sovena – Presidente Roma Lazio Film CommissionSimona Monticelli – Responsabile Coordinamento Film Commission Regione CampaniaMaurizio Sciarra – Presidente Apulia Film CommissionFrancesca Cima – Presidente Sezione Produttori ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali)Gianluca Curti – Portavoce CNA Cinema e AudiovisivoInterverranno tra gli altri: Paolo Sammaritani (Assessore all’Istruzione e Cultura Regione Autonoma Valle d’Aosta), Alessandra Miletto (Direttore Film Commission Valle d’Aosta), Sandro Pappalardo (Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia), Patrizia Garrone (Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport Regione Piemonte), Chiara Coppola (Consigliere di Amministrazione Apulia Film Commission), Getulio Petrini (Referente Umbria Film Commission), Nevina Satta (Direttore Generale Fondazione Sardegna Film Commission), Michaela Guenzi (Lombardia Film Commission).