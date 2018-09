FESTIVAL DI LAMPEDUSA I - Il 16 settembre con la direzione artistica di Luca Vullo

Festival di Lampedusa



Ilnasce per valorizzare la bellezza di un luogo magico e del suopopolo. Una grande festa annuale, che dall’isola piů a sud d’Europa vuole raccontare al mondo intero l’importanza di rispettare e supportare i diritti umani, l’ambiente, l’arte e la cultura.Per poterlo fare si avvarrŕ dell’incontro di diverse forme d’arte: cinema, musica, teatro, cibo. A dare vita al progetto sono stati:Hub Turistico Lampedusa, progetto nato per garantire un’offerta turistica adeguata a promuovere il territorio dell’isola; Nuovo Service, impresa locale specializzata nella gestione di servizi audiovisivi; Ondemotive Productions Ltd, societŕ di produzione cinematografica e teatrale, con sede a Londra, che da anni organizza eventi culturali in giro per il mondo.Il progetto si avvale altresě della direzione artistica di, artista poliedrico riconosciuto nel panorama internazionale per le diverse attivitŕ svolte in campo artistico e culturale.L’evento si svolgerŕ in un’unica data, il 16 Settembre 2018, presso Piazza Castello a partire dalle ore 19:00.Ospiti della serata: Shakalab, Emotional Waves di Luca Vullo & Jah Sazzah, Mary Di Malta trio con Andrea Marino e Mario Mutolo, Antoine Michel, Giordano Gambogi, Alessio Greco e Luca Casanovi.Realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Lampedusa e Linosa e il contributo del Consorzio Balneare Turistico Isole Pelagie, per garantire lo svolgimento ottimale dell’evento, Piazza Castello e le zone adiacenti saranno suddivise in diverse aree, il cui accesso sarŕlibero e gratuito.Diversi stand dove ristoratori - locali e non – potranno proporre degustazioni di piatti tipici dell’area mediterranea e di bevande. Una vera sagra internazionale dello street food che coinvolge persone e tradizioni di tutto il bacino mediterraneo. Per la degustazione dei diversi piatti sarŕ perň necessario il previo acquisto di un ticket, valido per una sola pietanza o bevanda.Saranno protagonisti dell’evento artisti isolani, nazionali ed internazionali, le cui performance musicali, teatrali e cinematografiche riflettono lo spirito fondante del Festival, il rispetto e il supporto dei diritti umani, dell’ambiente, dell’arte e della cultura.Questa prima edizione del Festival sarŕ contraddistinta dalla proiezione di due documentari “, a cura di Luca Vullo e “”, a cura di Salvatore Tuccio. Alla proiezione dei documentari seguirŕ la presentazione del Concorso Cinematografico, che si terrŕ nella seconda edizione del Festival di Lampedusa. L’obiettivo č presentare film che rimarchino i valori fondanti del Festival: convivenza, tolleranza e civiltŕ.